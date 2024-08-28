Í³ÎÉ¤æ¤é¤¬¡É»Ë¾åºÇ¤âÂçÃÀ¤Ê¡É1st¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤ÎÍ³ÎÉ¤æ¤é¤¬¡¢28Æü(¿å)¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤æ¤é¥É¥¥Ã¡ª¡Ù(ÇòÌë½ñË¼)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡ÛÍ³ÎÉ¤æ¤é¤Î¶»¤¬¤®¤ê¤®¤ê¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹²¼Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
Í³ÎÉ¤æ¤é¤Ï¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¬½¸¤Þ¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÄ®¤ÈÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©Í³ÎÉÄ®¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ø¤æ¤é¥É¥¥Ã¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í³ÎÉ¤æ¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Í³ÎÉ»Ë¾åºÇ¤âÂçÃÀ¤Ç¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÀ¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¤Ç¸«¤»¤¿¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤äºÇÂçÏª½Ð¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿´¤¬¡È¤æ¤é¤Ä¤¯¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Í³ÎÉ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¼ê¤Ë¼è¤ë¤Þ¤Ç¼Â´¶¤Ï¤ï¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¹ðÃÎ¤òSNS¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤ó¤À¤ó¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï°ì½Ö¤ÇÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÁ´ÎÏ¤òÁ´ÉôµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢°¦¾ð¤¿¤¯¤µ¤ó¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤Ï¼«¿®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Í³ÎÉ¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂçÏª½Ð¥«¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤Á´¤Æ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿§¡¹¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ä»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Æì¡¢ÃÏ¸µÄ¸»Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
"¥¢¥¤¥É¥ë#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡¡Í³ÎÉ¤æ¤é¤Îº£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸«¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤"¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢"Á´ÎÏ"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¤ÇÊõÊª¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
Í³ÎÉ¡¡¤Ï¤¤¡£1st¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¤Î°ìÀ¸¤Ë°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¹¥¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢°áÁõ¤â¼Ì¿¿½¸¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃå¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤Ï¤ä¤¯¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡¢´¶ÁÛ¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤¿¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤«¤¿¤â¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³ÎÉ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤·³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¤Ä¤¬³ð¤¦¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÍ³ÎÉ¤æ¤é¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò·Ù»¡°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë¾¯¤·¤Ï¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡ÛÍ³ÎÉ¤æ¤é¤Î¶»¤¬¤®¤ê¤®¤ê¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹²¼Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
Í³ÎÉ¤æ¤é¤Ï¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¬½¸¤Þ¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÄ®¤ÈÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©Í³ÎÉÄ®¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¨¡¨¡1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤æ¤é¥É¥¥Ã¡ª¡ÙÈ¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³ÎÉ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¼ê¤Ë¼è¤ë¤Þ¤Ç¼Â´¶¤Ï¤ï¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¹ðÃÎ¤òSNS¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤ó¤À¤ó¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï°ì½Ö¤ÇÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÁ´ÎÏ¤òÁ´ÉôµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢°¦¾ð¤¿¤¯¤µ¤ó¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤Ï¼«¿®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
Í³ÎÉ¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂçÏª½Ð¥«¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤Á´¤Æ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿§¡¹¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ä»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Æì¡¢ÃÏ¸µÄ¸»Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
"¥¢¥¤¥É¥ë#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡¡Í³ÎÉ¤æ¤é¤Îº£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸«¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤"¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢"Á´ÎÏ"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¤ÇÊõÊª¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡9·î1Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Í³ÎÉ¡¡¤Ï¤¤¡£1st¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¤Î°ìÀ¸¤Ë°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¹¥¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢°áÁõ¤â¼Ì¿¿½¸¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃå¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤Ï¤ä¤¯¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡¢´¶ÁÛ¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤¿¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤«¤¿¤â¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Í³ÎÉ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤·³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¤Ä¤¬³ð¤¦¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÍ³ÎÉ¤æ¤é¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò·Ù»¡°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë¾¯¤·¤Ï¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×