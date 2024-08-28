【大雨警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市などに発表
気象台は、午後8時45分に、大雨警報（土砂災害）を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町に発表しました。
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中部、西部、南部では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■別府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 70mm
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■佐伯市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 6m
■臼杵市
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■津久見市
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■竹田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■杵築市
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■豊後大野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■由布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■日出町
□波浪警報
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 5m
■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）