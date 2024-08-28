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気象台は、午後8時45分に、大雨警報（土砂災害）を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市などに発表

中部、西部、南部では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■別府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　70mm

□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■佐伯市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日昼前から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　予想最大波高　6m

■臼杵市
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■津久見市
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■竹田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■杵築市
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■豊後大野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日昼前から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■由布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■日出町
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　5m

■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）