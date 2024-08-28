【波浪警報】高知県・宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町などに発表
気象台は、午後8時41分に、波浪警報を宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。
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西部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宿毛市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■土佐清水市
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■四万十市
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■中土佐町
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■四万十町
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■大月町
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■黒潮町
□波浪警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m