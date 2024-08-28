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気象台は、午後8時41分に、波浪警報を宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】高知県・宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町などに発表

西部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宿毛市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■土佐清水市
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■四万十市
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■中土佐町
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■四万十町
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■大月町
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■黒潮町
□波浪警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m