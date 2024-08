【Minimal】濃厚な甘味の焼き芋をそのままのせた｢さつまいもスイーツ｣が登場♡

日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)」は、濃厚な甘味の焼き芋をそのままのせたさつまいもスイーツ「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」を、Minimal The Baking 代々木上原とMinimal The Specialty 麻布台ヒルズ店にて、2024年9月7日より期間限定で販売します。

焼き芋をそのままのせたさつまいもスイーツ

価格:3,650円(税込)

さつまいもの名産地である千葉県香取市の「石田農園」オリジナルの「金蜜芋」の焼き芋をたっぷりと使用したガトーショコラです。

上部には、発酵させた生地を混ぜ込んだ中種式製法とシュガーバッター製法のハイブリッドでつくる生地にさつまいもを皮ごと混ぜ、さらに、分厚く切った焼き芋をぜいたくに乗せました。

遠赤外線でていねいに1本ずつ面を返しながら焼き上げられている「金蜜芋」焼き芋の濃厚な甘味をダイレクトに楽しめます。

さつまいも生地にはクリームチーズを隠し味に混ぜることで、ほのかな酸味を加え、味わいに奥行きをもたせます。

【Minimal】全体の味わいを引き締めるチョコ

下部のガトーショコラ生地には、やさしい甘さで親しみやすい味わいの「CLASSIC」というフレーバーのチョコレートを使用しています。

そこに、カカオの粉末を混ぜ込むことでビターな要素を加え、お芋の甘味と組み合わさりながら、チョコレートとしての味わいの強度を高めました。

さらに側面は、少量の紅茶を混ぜ込んだガーナ産のカカオ濃度80%のチョコレートでコーティングをすることで、全体の甘味に心地の良いビターさをプラスし、味わいを引き締めています。

発売日:2024年9月7日

販売期間:2024年10月末頃までを予定

秋だけの限定で味わえるガトーショコラ ソフト

今回は「Minimal - Bean to Bar Chocolate(ミニマル)」にて展開される『ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-』について紹介しました。

秋の味覚と楽しむチョコレート第二弾として登場した『ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-』は、今しか味わえないさつまいものおいしさをギュッと閉じ込めたおいしさ。

ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。