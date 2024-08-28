¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥¤¥«¤ò¡Ä¡×µÞÀÂ52ºÐ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼ËÌ°æÂç¸Þ¤µ¤ó¹ðÊÌ¼°àºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ìá¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Åê¹Æ
¡¡19Æü¤Ë52ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎËÌ°æÂç¸Þ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿REIKA¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´½¤ÎÃæ¤Ë»æ»®¤È¥«¥Ã¥È¥¹¥¤¥«¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤âÏÓ¤Ë´¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´½²³¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÌ°æ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¤µ¤ï¤ê¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¡£ÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Âç¤¤¤¥¹¥¤¥«¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¡ÖÄÃ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Èà¤¬°¦¤·¤¿·ò¹¯Èþ¤òºÆ¤ÓÄÉ¤¤µá¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£