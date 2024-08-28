トゲナシトゲアリ、2ndアルバム『棘ナシ』本日発売。『ガールズバンドクライ』OP主題歌リアルライブ映像初公開
トゲナシトゲアリの2ndアルバム『棘ナシ』が本日リリースされ、初回限定盤に付属するBlu-rayの中からTVアニメのオープニング主題歌「雑踏、僕らの街」のリアルライブの模様が公開された。
◆「雑踏、僕らの街」ライブ映像
本映像は、今年3月16日に横浜・1000 CLUBで開催された＜1st ONE-MAN LIVE “薄明の序奏”＞内での彼女達のリアルライブパフォーマンスの模様。TVアニメ放送前に開催された公演のため、まだオープニング主題歌が明らかになっていなかった中、それが新曲「雑踏、僕らの街」であるという発表と共にサプライズで初披露されオーディエンスを熱狂の渦に包んだ。
またagehaspringsのYouTubeチャンネル “みんなの知らない音楽の裏側〜agehasprings公式〜”では、2023年9月14日に代官山SPACE ODDで開催されたトゲナシトゲアリ公開練習ライブのドキュメンタリー映像も公開されている。メンバーの表情やステージングが当時と比べてどのように成長しているか、また9月13日に川崎・CLUB CITTA’で行われる2nd ONE-MAN LIVEではどこまでの更なる進化で魅せてくれるのか、期待しながら見比べてみてほしい。
2ndアルバム『棘ナシ』
購入：https://togenashitogeari.lnk.to/togenashi_cd
【初回限定盤】
UMCK-7246 ￥4,950（税込）CD＋Blu-ray
オフィシャルキャラクター設定資料(32P)
【通常盤】
UMCK-1771 ￥3,520（税込） CDのみ
初回生産分封入特典
TVアニメ『ガールズバンドクライ』 劇中写真トレーディングカード (合計6種のうち1種) ランダム封入
先着購入外付け特典
ラバーバンド（全5種のうちランダム1種）
▼CD収録曲 (初回限定盤/通常盤 共通)
01. 雑踏、僕らの街 / トゲナシトゲアリ
02. 誰にもなれない私だから / トゲナシトゲアリ
03. 空の箱 (井芹仁菜、河原木桃香) / トゲナシトゲアリ
04. 声なき魚 (新川崎（仮）) / トゲナシトゲアリ
05. 視界の隅 朽ちる音（新川崎（仮）） / トゲナシトゲアリ
06. 心象的フラクタル（beni-shouga) / トゲナシトゲアリ
07. 空白とカタルシス / トゲナシトゲアリ
08. 運命の華 / トゲナシトゲアリ
09. Cycle Of Sorrow / ダイヤモンドダスト
10. ETERNAL FLAME 〜空の箱〜 / ダイヤモンドダスト
11. 闇に溶けてく / トゲナシトゲアリ
12. 蝶に結いた赤い糸 / トゲナシトゲアリ
▼初回限定版Blu-ray
・雑踏、僕らの街 - オープニングノンテロップ映像
・誰にもなれない私だから - エンディングノンテロップ映像
・空の箱 - 第1話ノンテロップ映像
・声なき魚 - 第3話ノンテロップ映像
・視界の隅 朽ちる音 - 第5話ノンテロップ映像
・名もなき何もかも - 第7話ノンテロップ映像
・空白とカタルシス - 第11話ノンテロップ映像
・運命の華 - 第13話ノンテロップ映像
・Cycle Of Sorrow - 第11話ノンテロップ映像
・雑踏、僕らの街 - 薄明の序奏 Live Performance
・誰にもなれない私だから - 薄明の序奏 Live Performance
ライブ情報
日時：2024年8月30日(金)
時間：OPEN/14:00 START/16:00
会場：さいたまスーパーアリーナ
公式HP：https://anisama.tv/2024/
＜トゲナシトゲアリ 2nd ONE-MAN LIVE “凛音の理”＞
開催日：2024年9月13日(金)
開場/開演：17:00/18:00
会場：川崎・CLUB CITTA’
チケット金額：8,800円(税込)※ドリンク代別途必要
【ライブ配信】
2024年9月13日（金）18:00
■チケット金額：4,400円(税込)
※生配信のみ
＜ATF 25th presents BAYCAMP2024＞
開催日：2024年9月14日(土)、15日(日)
出演アーティスト
9月14日(土)：ストレイテナー/ALI/the dadadadys/Helsinki Lambda Club/and more…
9月15日(日)：トゲナシトゲアリ/神聖かまってちゃん/パソコン音楽クラブ/TENDOUJI/トップシークレットマン/ and more…
公式HP：https://baycamp.net/2024/
＜トゲナシトゲアリ 3rd ONE-MAN LIVE ”咆哮の奏”＞
開催日：2024年11月2日(土)
開場/開演：17:00/18:00
会場：TOKYO DOME CITY HALL
チケット金額：アリーナスタンディング 9,900円(税込) ※ドリンク代別途必要
指定席 9,900円(税込) ※ドリンク代別途必要
＜トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”＞
日時：2024年12月20日(金)
時間：OPEN/18:00 START/19:00
会場：豊洲PIT
チケット金額：9,900円(税込) ※ドリンク代別途必要
ライブチケット最速先行抽選申し込み券は8月28日(水)発売の『ガールズバンドクライ』Blu-ray＆DVD第3巻に封入。
＜MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ「Avoid Note」 ＞
開催日：2025年1月12日(日)
開場/開演：17:00／18:00（予定）
会場：TOKYO DOME CITY HALL
出演：MyGO!!!!! トゲナシトゲアリ
ライブチケット最速先行抽選申し込み券は9月25日(水)発売の下記2商品に封入
・Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ「Divide/Unite」Blu-ray【完全生産限定版】【通常版】
・TVアニメ『ガールズバンドクライ』Vol.4＜豪華限定版＞［Blu-ray +CD/DVD＋CD］
関連リンク
◆トゲナシトゲアリ オフィシャルサイト