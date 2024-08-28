2ndアルバム『棘ナシ』



2024/8/28(水) Release購入：https://togenashitogeari.lnk.to/togenashi_cd【初回限定盤】UMCK-7246 ￥4,950（税込）CD＋Blu-rayオフィシャルキャラクター設定資料(32P)【通常盤】UMCK-1771 ￥3,520（税込） CDのみ初回生産分封入特典TVアニメ『ガールズバンドクライ』 劇中写真トレーディングカード (合計6種のうち1種) ランダム封入先着購入外付け特典ラバーバンド（全5種のうちランダム1種）▼CD収録曲 (初回限定盤/通常盤 共通)01. 雑踏、僕らの街 / トゲナシトゲアリ02. 誰にもなれない私だから / トゲナシトゲアリ03. 空の箱 (井芹仁菜、河原木桃香) / トゲナシトゲアリ04. 声なき魚 (新川崎（仮）) / トゲナシトゲアリ05. 視界の隅 朽ちる音（新川崎（仮）） / トゲナシトゲアリ06. 心象的フラクタル（beni-shouga) / トゲナシトゲアリ07. 空白とカタルシス / トゲナシトゲアリ08. 運命の華 / トゲナシトゲアリ09. Cycle Of Sorrow / ダイヤモンドダスト10. ETERNAL FLAME 〜空の箱〜 / ダイヤモンドダスト11. 闇に溶けてく / トゲナシトゲアリ12. 蝶に結いた赤い糸 / トゲナシトゲアリ▼初回限定版Blu-ray・雑踏、僕らの街 - オープニングノンテロップ映像・誰にもなれない私だから - エンディングノンテロップ映像・空の箱 - 第1話ノンテロップ映像・声なき魚 - 第3話ノンテロップ映像・視界の隅 朽ちる音 - 第5話ノンテロップ映像・名もなき何もかも - 第7話ノンテロップ映像・空白とカタルシス - 第11話ノンテロップ映像・運命の華 - 第13話ノンテロップ映像・Cycle Of Sorrow - 第11話ノンテロップ映像・雑踏、僕らの街 - 薄明の序奏 Live Performance・誰にもなれない私だから - 薄明の序奏 Live Performance