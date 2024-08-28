À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¨¤°¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª ¡Ö¥«¥Ê¤ä¤óºÇ¹â¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¨¤°¤¤¡×¤ÎÀ¼¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÎÙ°ì½ï¤´¤í¡Á¡Á¤ó¼ºÎé¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÈ©¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Å·ºÍ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤ß¤Ã¤±¤¿¤é»×¤ï¤º¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬»÷¹ç¤¦¥«¥Ê¤ä¤óºÇ¹â¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¨¤°¤¤¤Æ¡Á¡×¡Ö¼«»£¤ê²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¨¤°¤¤¡×¤ÎÀ¼¡Û
¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤ß¤Ã¤±¤¿¤é»×¤ï¤º¸«¤Á¤ã¤¦¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò5Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼«»£¤ê»Ñ¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë²Ã¹©¤Ê¤É¤Ï»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¨¤°¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ö¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¶äºÂ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¶äºÂ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤È¡ÖSony Store¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÊÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î²£´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¶õ´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë︎²Ä°¦¤¹¤®¡¼¡¼¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)