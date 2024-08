¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡¢Áé¤»¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î2NE1¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡È´°Á´Éü³è¡É¤«¡Ä10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷Ãæ

復活を予告したガールズグループ2NE1(トゥエニィワン)のパク・ボムがコンサートを控え、ダイエットの成功とともに美貌でファンの期待感を高めている。

【写真】11キロ減に成功!パク・ボムの「ビフォー&アフター」

パク・ボムは8月28日、2NE1のメンバーたちと一緒に撮った写真を公開。写真でパク・ボムは、以前に比べてガラリと変わった美貌を見せて注目を集めた。

パク・ボムはこれまで数回にわたって“健康異常説”に悩まされた。彼女の健康異常説は、2020年から絶えず提起されてきた。

(写真=パク・ボムInstagram)8月27日にアップされた今現在の2NE1。中央がパク・ボム

全盛期の美貌を取り戻せるか

当時、第56回大鐘賞映画祭の祝賀ステージでふくよかな姿が話題になると、パク・ボムは本サイト提携メディア『OSEN』に「体力管理をしながら太った」と明らかにした。自らも衝撃だったとし、70kgから11kgを減量した59kgの体重を証明したりもした。

その後、2022年にフィリピンで開催された「POSTIVAL」の舞台に上がって観客と会ったパク・ボムは、再び急激に太ったような姿で視線を集め、ファンからは心配の声が上がった。

(写真提供=OSEN)2020年当時のパク・ボム

2023年11月には痩せたような姿でまた話題になったが、パク・ボム側は「パク・ボムの健康状態に異常はない」とし、「パク・ボムはアルバムを準備中だ。まもなく関連ニュースが伝えられるだろう」と知らせた。そして、その月に新曲を発表したりもした。

そして今年7月、公式的に10月に2NE1の単独コンサートが伝えられた。所属事務所YGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが直接公式ブログを通じて2NE1の帰還を知らせ、10月初めにソウルコンサート「2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL」を発表したのだ。

2NE1の単独コンサートは、2014年3月に行われた「ALL OR NOTHING in SEOUL」以来、実に10年6カ月ぶりだ。韓国はもちろん、世界中のファンが爆発的な関心を持ち、当初予定されていた2回目の公演はもちろん、追加した1回目の公演まであっという間にチケットが売り切れ、全席完売を記録した。

すでに一度、日程を拡大したにもかかわらず、チケットを手に入れることができなかったファンの購買要請が殺到したため、YGエンターテインメント側は一部、視野制限席のオープンまで決定した。

(写真提供=OSEN)2013年当時のパク・ボム

ファンの熱い関心の中で2NE1はコンサートの練習に邁進し、メンバー全員がそろった完全体の写真が公開されるなど、連日話題になっている。何よりもパク・ボムが以前とは違ってダイエットに成功し、スリムになった体つきと過去を思い出させる“すっぴん写真”を公開し、コンサートでパク・ボムが見せてくれるパフォーマンスに期待が高まっている。

なお2NE1はソウルコンサート後、11月30日と12月1日に神戸のワールド記念ホールで、12月14・15日に東京の有明アリーナでコンサートを行う。またグローバルツアーも行う予定で、より多くのファンと会う予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。