【台風10号】主な公演中止・延期一覧 櫻坂46・Da-iCE・コブクロなど

◆台風10号によりイベント延期 交通機関にも影響

【モデルプレス=2024/08/28】台風10号の影響により、16日以降のイベント開催に影響が出ている。【28日時点での中止・延期公演一覧】気象庁によると、台風の影響により鹿児島県に暴風、波浪、高潮特別警報を発表中。鹿児島県では暴風や高波、高潮に、九州南部では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼び掛けている。また、西日本と奄美地方では、29日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度がに高まる可能性があると発表している。

◆中止・延期公演

今後は、非常に強い勢力のまま北上して、30日にかけて九州に上陸。記録的な暴風や高波、高潮、大雨となるおそれがある。(19時30分現在)交通機関にも影響が出ており、九州新幹線は熊本駅と鹿児島中央駅間で、28日午後8時ごろから運転を見合わせに。29日は、九州新幹線の熊本駅と鹿児島中央駅間で始発から、博多駅と熊本駅の間で午前8時ごろから終日運転を見合わせに。ほか、台風の進路や状況により、各線が計画運休や長時間にわたる遅れが生じる可能性があるとしている。(modelpress編集部)・HKT48ひまわり組『逆上がり』公演 8月29日中止・sumika「sumika Live Tour 2023『SING ALONG』8月29日 Zepp Fukuoka公演」8月29日開催見合わせ・コブクロ「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 "QUARTER CENTURY"」8月30日愛媛公演、8月31日香川公演中止・Da-iCE「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」Zepp Fukuoka公演 8月30日延期・櫻坂469th Single『自業自得』発売記念「リアルミート&グリート」「リアルサイン会」京都パルスプラザ会場 8月31日延期・「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」9月1日中止・「Slow LIVE ’24 in 池上本門寺」8月30日〜9月1日公演中止・ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」山口公演 8月31日中止・「別府温泉ぶっかけフェス2024」(BOB2024)「別府温泉ぶっかけフェス2024」8月31日、9月1日 中止・ATEEZ「ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」大阪・グランキューブ大阪 8月27日、8月28日中止【Not Sponsored 記事】