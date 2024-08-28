¡Ú£Æ£±¡ÛàÅ·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÈÇËÃÌ¡¡¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÈÅÅ·â¸ò¾Ä¡á±Ñ£Â£Â£Ã
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëàÅ·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤ÏÇËÃÌ¤·¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÈÅÅ·â¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÂè£±»ÍÈ¾´ü¤ÇÀµ¼°¤ËÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèµ¨¤«¤éÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ìÂçÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÁèÃ¥Àï¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Â£Â£Ã¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Èà¤È·ÀÌó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï½ù¡¹¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡¢Èà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬àÇËÃÌá¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºßÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¤½¤ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤¬£±£¹£¹£±Ç¯¤«¤é£¹£¶Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ£Æ£±¤ÇºÇ½é¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²¥Á¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤â¸½ºß¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¶É¤ÏÊóÆ»¡£àÂç·êá¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬µÞÉâ¾å¤·¤ÆÅÅ·â¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö£¶£µºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èà»°¤Ä¤É¤â¤¨á¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£