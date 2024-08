話題の新店15軒をまとめて紹介！ 福岡の大人気カレーの横浜店から、京都のイノベーティブレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 洋食 シーザー 横浜店(神奈川・日本大通り)

2024年4月、日本大通り駅から徒歩5分ほどの場所に、絶品のナポリタンや鉄板で提供される熱々のハンバーグなどが楽しめる「洋食シーザー 横浜店」が移転オープンしました。

洋食 シーザー 横浜店 出典:まーへーさん

2. 馳走 郄山(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆洋食 シーザー 横浜店住所 : 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 海岸通り壱番館 1FTEL : 045-264-6755

2024年7月、白金高輪駅から徒歩8分ほどの場所に四季薫る日本料理を味わえる「馳走 郄山」がオープンしました。

馳走 郄山 写真:お店から

3. REI STEAMED BUN(東京・代々木上原)

<店舗情報>◆馳走 郄山住所 : 東京都港区南麻布2-7-23 マーキュリー南麻布 9FTEL : 050-1721-4222

2024年7月8日、小田急線代々木上原駅東口から徒歩約1分のところに、肉まんとスイーツドリンクのお店「REI STEAMED BUN」がオープンしました。こちらはビブグルマンにも選出されている、代々木上原の人気中華「REI Chinese restaurants」の系列店です。

REI STEAMED BUN 写真:お店から

4. Rスリランカ YOKOHAMA(神奈川・日ノ出町)

<店舗情報>◆REI STEAMED BUN住所 : 東京都渋谷区西原3-1-4 トライアングル 1FTEL : 03-6451-5523

2024年7月、横浜市中区の末吉町に「Rスリランカ YOKOHAMA」がオープンしました。「Rスリランカ」は福岡で常に行列ができる大人気カレー店です。

Rスリランカ YOKOHAMA 写真:お店から

5. 辻布紗(京都・丸太町)

<店舗情報>◆Rスリランカ YOKOHAMA住所 : 神奈川県横浜市中区末吉町1-21 末吉ビル 1FTEL : 050-5594-1491

2024年5月、丸太町駅から徒歩6分ほどの場所に、正統派の丁寧な日本料理を味わえる「辻布紗」がオープンしました。

辻布紗 写真:お店から

6. Luna e Gatto(東京・神泉)

<店舗情報>◆辻布紗住所 : 京都府京都市中京区百足屋町155TEL : 075-354-5349

2024年7月、神泉駅から徒歩4分ほどの場所に穏やかな時間を楽しむイタリアンレストラン「Luna e Gatto」がオープンしました。

Luna e Gatto 写真:お店から

7. 登氷門 オクノシブヤ(東京・中目黒)

<店舗情報>◆Luna e Gatto住所 : 東京都渋谷区神泉町9-12 カサデチェーロ 101TEL : 050-5594-1332

2024年7月、中目黒駅から徒歩2分ほどの場所に、期間限定で絶品かき氷を楽しめる「登氷門 オクノシブヤ」がオープンしました。奥渋の地で各地から足を運ぶゲストに厚い支持を受けている「茶房 オクノシブヤ」の別館になります。

登氷門 オクノシブヤ 出典:hiroro0405さん

8. dacō 中目黒(東京・中目黒)

<店舗情報>◆登氷門 オクノシブヤ住所 : 東京都目黒区上目黒1-23-1 中目黒アリーナ B1FTEL : 070-6964-5337

人気ベーカリーとして先頭を走り続ける「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō(ダコー)」。2024年8月、中目黒に4店舗目となる「dacō 中目黒」が誕生しました。

dacō 中目黒 出典:yamay630さん

9. しろ(京都・烏丸御池)

<店舗情報>◆dacō 中目黒住所 : 東京都目黒区上目黒1-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、京都・烏丸御池にイノベーティブレストラン「しろ」がオープンしました。

しろ 写真:お店から

10. カカオ菓子 suminoza(東京・浜町)

<店舗情報>◆しろ住所 : 京都府京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町287 IDO 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、都営地下鉄・浜町駅から徒歩約4分のところにオープンした「カカオ菓子 suminoza」は、チョコレートに特化した焼き菓子専門店です。

カカオ菓子 suminoza 出典:ゆっきょしさん

11. Le Jardin de Kamo(東京・水天宮前)

<店舗情報>◆カカオ菓子 suminoza住所 : 東京都中央区日本橋浜町2-1-5 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、水天宮前駅から徒歩6分ほどの場所に、五感で楽しむオリジナル南仏料理をコンセプトにしたレストラン「Le Jardin de Kamo」がオープンしました。

Le Jardin de Kamo 写真:お店から

12. 鉄板焼 土穂(東京・飯田橋)

<店舗情報>◆Le Jardin de Kamo住所 : 東京都中央区日本橋箱崎町8-6 ルミネ日本橋第二 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、神楽坂に「鉄板焼 土穂(つぶ)」がオープン。都内でもなかなかお目にかかれない希少和牛を扱う店として肉ラバーたちが通っていた府中の「肉 もつ 土穂」が移転、リニューアルしました。

鉄板焼 土穂 写真:お店から

13. TOPOFF DONUTS(神奈川・横須賀)

<店舗情報>◆鉄板焼 土穂住所 : 東京都新宿区神楽坂3-6 神楽坂3丁目テラス B1FTEL : 050-5594-1185

2023年11月、京急県立大学駅から徒歩約2分のどうみき坂を上がったところにオープンした「TOPOFF DONUTS(トップオフドーナツ)」は、生まれも育ちも横須賀の若きオーナー夫婦が切り盛りするドーナツショップです。

TOPOFF DONUTS 出典:りっか0403さん

14. PIERRE MARCOLINI コレド室町テラス店(東京・新日本橋)

<店舗情報>◆TOPOFF DONUTS住所 : 神奈川県横須賀市富士見町1-53 メゾン富士見 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、新日本橋駅や三越前駅直結の商業施設「コレド室町テラス」の1階にベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPANが、関東最大規模の席数を有するカフェ併設の直営店「ピエール マルコリーニ コレド室町テラス店」をオープンしました。

PIERRE MARCOLINI コレド室町テラス店 出典:lost_741さん

15. FUL(京都・三条)

<店舗情報>◆PIERRE MARCOLINI コレド室町テラス店住所 : 東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 1FTEL : 03-6910-8211

2024年7月、三条駅から徒歩5分ほどの場所に、森から降り注ぐ音楽を全身で浴びる感覚を味わえるミュージックラウンジ「FUL」がオープンしました。

FUL 写真:お店から

<店舗情報>◆FUL住所 : 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町67-3 フォーラム西木屋町 1FTEL : 075-231-0001

文:食べログマガジン編集部

