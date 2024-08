子どもたちの笑顔で1円を寄付！スマーティ「nicot」

スマーティは、幼稚園・保育園を対象とした、園活動の写真・動画データを販売するためのシステム「nicot」からダウンロードされる園児の写真1枚ごとに1円を、子ども支援団体等に寄付する社会貢献活動を開始しました。

スマーティ「nicot」

提供開始日: 2023年5月1日(月)

導入料金 : 無料〜

スマーティは、幼稚園・保育園を対象とした、園活動の写真・動画データを販売するためのシステム「nicot」からダウンロードされる園児の写真1枚ごとに1円を、子ども支援団体等に寄付する社会貢献活動を開始!

■笑顔の数だけ、広がる幸せ

子どもたちの笑顔は、かけがえのない宝物です。

その一瞬の輝きを写真に残し、家族とともに共有する。

そんな何気ない日常が、実は未来への大きなプレゼントとなります。

私たちスマーティは、この喜びを社会全体で分かち合うために、写真1枚のダウンロードにつき1円を寄付するという取り組みを開始しました。

この活動は、笑顔検知アプリを開発している一般社団法人 One Smile Foundationの「1笑顔=1円」という心温まる寄付活動に共感したことがきっかけです。

スマーティも同じ思いで、子どもたちの笑顔を守り、未来への希望を育む手助けをしたいと考えました。

One Smile Foundation社の笑顔検知アプリはnicotにも組み込まれており、日々たくさんの園児たちの笑顔の瞬間が撮影されています。

■「nicot」の魅力

「nicot」は、幼稚園や保育園で撮影された子どもたちの写真を、保護者が手軽に閲覧・購入できるシステムです。

保護者にとっては、子どもたちの成長や喜びの瞬間を写真で残すことができ、園にとっては写真管理や販売の負担が軽減されるメリットがあります。

子どもたちはもちろんのこと、保護者・園の先生方など、子どもに関わるすべての人たちの喜びをイメージして、このシステムの開発と運営を行っています。

■寄付の仕組み

「nicot」で1枚の写真がダウンロードされるごとに、スマーティが1円を寄付します。

地道に積み上げていく1円が、子どもたちの未来を支える一助になることを願っています。

寄付金は、子どもたちの福祉や教育を支援する団体に寄付されます。

■nicotで実現する未来

「nicot」のサービス提供開始から約1年半。

全国各地の幼稚園・保育園の皆様にnicotを利用できるようになり、累計約1万枚の写真がダウンロードされています。

スマーティの願いは、nicotを通して子どもたちと、子どもに関わるすべての人たちの幸せな未来を実現することです。

1ダウンロード1円の寄付活動を通して、その実現に1歩ずつ近づいていきます。

