ビンゴ大会も！かねふく「めんたいパーク大洗」15周年記念イベント

明太子専門メーカーのかねふくは、「めんたいパーク大洗」にて、“来場者様1,500万人”イベントを2024年8月24日(土)に開催しました。

さらに9月には「15周年」を迎え、それを記念したイベントを9月6日(金)〜9月23日(月)で開催します。

かねふく「めんたいパーク大洗」15周年記念イベント

■めんたいパーク大洗“来場者様1,500万人”イベント

8月24日(土)に来場者様1,500万人のイベントを開催しました。

記念すべき1,500万人目の来場者様となったのは西村様ご家族。

当日は、お祝いのくす玉を割って頂き、めんたいパークのキャラクターである「タラコン博士」と、ご当地キャラクター「アライッペ」との記念撮影を行いました。

また記念品として「めんたいパーク人気商品詰め合わせ(10,000円分)」が贈呈され、メディアの方々も多く訪れ大変な賑わいになりました。

■15周年記念イベント(2024年9月)

めんたいパーク大洗は、2009年9月11日のオープンから15周年を迎えます。

それを記念したイベントを9月6日(金)〜9月23日(月)で開催します。

〜イベント内容〜

福引大会・ビンゴ大会他各種イベント開催。

土日祝日だけの限定イベントもあります。

◇福引大会:直売店で4,500円購入ごとに1回抽選!

ハズレ無し!1等〜5等で豪華景品があります。

◇デジタルビンゴ大会:来場者全員参加可能です!

当選の方には豪華景品があります

◇ガラポン:土日祝日限定で中学生以下のお子様が対象です。

ハズレ無し!

その他にも、楽しいイベントが…

限定グッズも販売予定です。

■めんたいパークとは

明太子のかねふくが、2009年にオープンさせた明太子専門のテーマパークです。

無料で工場見学ができ、「直売店」や「フードコーナー」も併設されています。

直売店では様々な明太子があり、ここでしか買えない「できたて生明太子」が特に大人気です。

他、お子様向けの「キッズランド」もあり、家族で1日中楽しめる場所となっています。

《めんたいパーク大洗の歴史》

・2009年9月:茨城県東茨城郡大洗町にオープン

・2011年3月:東日本大震災による津波被害に遭遇

・2015年4月:累計来場者様「500万人」

・2019年5月:累計来場者様「1,000万人」

・2024年8月:累計来場者様「1,500万人」

・2024年9月:15周年を迎える

〜めんたいパーク大洗の詳細〜

営業時間

直売店 :【平日 9:00〜17:00】【土日祝 9:00〜18:00】

フードコーナー:【平日 9:30〜16:30】【土日祝 9:30〜17:00】

入場料 :無料

駐車場 :あり(無料)

