合格・必勝・健康を願う！トーダン「祈願だるまさん」

トーダンは、オリジナル縁起物ブランド東団やの新商品として、合格・必勝・健康を祈願する手のひらサイズのオリジナルだるま「祈願だるまさん」【税込価格1,980円】全3種類を2024年9月4日(水/一粒万倍日)から同社公式オンラインショップにて発売します。

トーダン「祈願だるまさん」

商品名 :

「合格祈願だるまさん」(KT-107)

「必勝祈願だるまさん」(KT-110)

「健康祈願だるまさん」(KT-111)

発売日 : 2024年9月4日(水)

価格 : 各1,980円(税込)

商品サイズ : H6×W5.5×D5cm

同社では、日本各地の風習や慣習から伝わる縁起物を現代版にアレンジした縁起物のブランド「東団や(とーだんや)」を2020年に立ち上げました。

縁起物の中でも“だるま”は、張子製で底が重いため、倒れても起き上がることから、ことわざの“七転び八起き”を連想させ、昔から広く縁起物として用いられてきました。

同社ではその“だるま”を研究し、目の周りには鶴を、ひげには亀、鼻に梅、口には富士山と松を、お腹には竹を施したオリジナルのデザインを作成、予め黒目が入っただるまを展開しました。

これまでに、大ヒットロングセラー商品である「金運カレンダー」の関連商品として黄色い「金運だるまさん」や、願意別に12色のカラーバリエーションで制作した「幸(しあわせ)だるまさん」等を発売しています。

今回発売の「祈願だるまさん」の最大の特徴は、ご本人が祈願する内容に適したお日柄(願掛け吉日/大安、一粒万倍日、天赦日等)を選んで、目を書き入れて願掛け(眼かけ)することができる点です。

商品添付の説明書には、合格・必勝・健康それぞれの願意に合った願掛け吉日の説明があり、二次元コードから日取りを確認できます。

願掛け吉日は、同社がロングセラー商品「開運カレンダー」等で長年かけて培った、古来の暦の暦注情報(日時や方位の吉凶等)を現代のカレンダーに反映させるノウハウを使い、だるまの願掛けに活用しました。

願掛け吉日に願いを込めて左目を書いて祈願し、叶った際には右目を入れます。

心を込めて願をかけただるまさんは、お守りのように末永く身近に置いたり、それぞれの地域で焚き上げする事もできます。

■合格祈願だるまさん

受験生や資格試験受験を控えている方向け。

お腹に描かれる「合格」の文字と「サクラサク」からイメージした桜の花、頭に巻いた合格鉢巻が特徴です。

背中には「目標必達」の文字が書かれています。

合格祈願だるまさん説明書

■必勝祈願だるまさん

部活動やスポーツの必勝祈願、推しのスポーツチームがある方向け。

お腹には「必勝」の文字と勝利を射抜く弓矢を、背中には「心願成就」の文字が書かれています。

■健康祈願だるまさん

様々な願意の中で最も人気の「健康」を祈願するだるまさんです。

お腹には古来からの魔除けのシンボルである「桃」を配し、背中には「無病息災」と書かれています。

同社が日本の伝統を伝える縁起物や民芸品を温故知新の精神でリスペクトし、リデザインして提案する縁起物のブランドです。

だるまの他、招き猫や七福神といった定番のものから、各地方で縁起がよいと言われている民芸品を、現代版にすべてオリジナルで書き起こしています。

シールや手帳、キーホルダーや缶バッチなどの小物にデザインして販売するほか、「縁起物ごよみ・招福」などのカレンダーでも使用しています。

祈願だるまさん3種

■縁起物ブランド「東団や(とーだんや)」ショップ期間限定オープン

東京荒川区の本社にて縁起物ブランド「東団や(とーだんや)」の期間限定ショップをオープンします。

「東団や(とーだんや)」の商品の世界観を身近に感じて頂ける場、また、来店すると幸せな気持ちになり、気分も運気も上がるお店として、だるまなどの縁起物の他、同社オリジナルデザインの縁起物グッズ、大ヒットロングセラー商品である「金運カレンダー」関連グッズなどを多数取り扱います。

(写真は昨年開催の様子)

所在地 :〒116-0012 東京都荒川区東尾久8-32-1 株式会社トーダン 本社1階

東京さくらトラム(都電荒川線)・舎人ライナー「熊野前」駅、徒歩2分

開店日時:2024年10月18日(金)〜20日(日) 11:00〜17:00

期間限定ショップ「東団や」外観 2023年

期間限定ショップ「東団や」店内 2023年

