バイエルン・ミュンヘンは今夏、プレミアリーグからフランスの至宝の獲得に成功している。



バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインは今夏の移籍市場で新たにクリスタル・パレスから完全移籍加入した22歳FWマイケル・オリーセについて言及している。『Sky Sports 』のフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。



「オリーセのボールを扱う能力は素晴らしい。彼の動き方、周りの選手の活かし方、そして彼の最終的な判断は非常に高いレベルにある。そして彼はまだとても若いので、これからさらに成長していくだろう」





The tackle.

The finish.

The celebration. pic.twitter.com/N07bJedvXk