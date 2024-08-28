µî½¢ÃíÌÜ¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬£Ø¤Ë°ÕÌ£¿¼²èÁüÅê¹Æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¤«¡ª¡×
¡¡¸µÝ°ºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¡¦Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ÕÌ£¿¼¤Ê²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¼ê¤Ïº£·î£±£¶Æü¡¢²Î¼ê£Á£ä£ï¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÀéÌÚÎÉÂîÌé»á¤Î£Ø¤Ëà½Ð±éá¡£Î¾¼ê¡¢Î¾ÏÓ¤òÇû¤é¤ì¤¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²£°Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î²èÁü¤òºÜ¤»¡¢Åê¹Æ¤Ï£¸Ëü¤¤¤¤¤Í±Û¤¨¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿¼ê¤¬¤³¤ÎÆü¡¢º£Ç¯£´·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ê¿¼ê¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹´Â«¶ñ¤È¥¤¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿£±Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ê¿¼ê¤¬à²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿á¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¤«¡ª¡×¡Ö³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¼ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¸å¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¡¦£È£Ù£Â£Å¤ÎÆüËÜËÜ¼Ò¡¦£È£Ù£Â£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î»±²¼¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö£Î£Á£Å£Ã£Ï¡×¤ÎÂè£±¹æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê³èÌö¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£