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¡¡¡ÖHappy Birthday to Rob Halford¡× ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²áµî¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ßÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤È¤â¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥Ð¥¹¡×¤È¡Ö¥¸¥å¡¼¥À¥¹¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ÎÎò»Ë¤ò¸£°ú¤·ÅÁÀâ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Î¾¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ìà¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ã¤×¤êá¤ò´¶¤¸¤ë²èÁü¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡¹¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î2¿Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÄ¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£