LE SSERAFIM、タイトル曲「CRAZY」MV予告映像を公開…銭湯で読書に夢中！？

LE SSERAFIMが新曲のミュージックビデオの一部を公開した。28日0時、HYBEレーベルズのYouTubeチャンネルとSOURCE MUSICの公式SNSに4thミニアルバムのタイトル曲「CRAZY」のミュージックビデオ予告映像が掲載された。映像で彼女たちは、銭湯という意外な場所で登場する。5人は、椅子に座り、鏡とシャワーヘッドを背景に読書に夢中になっている。心臓を鳴らすビートに「Act like an angel and dress like crazy」という歌詞が流れ、強烈な印象を残した。ウィットに富んだ演出と目を引くビジュアルは、見る人を笑わせると同時に、本編への関心を高める。

ミュージックビデオの演出を務めたヤン・ユナ監督は「『CRAZY』のミュージックビデオは、しりとりのように続くウィットがポイントだ。猫のようにどこへ行くか分からないユーモアを込めた」と語った。また、「振り付けがとても面白くて、ミュージックビデオにもダンスを水が流れるように入れようとした。メンバーたちも演技のポイントと表情をよく理解し、生かしてくれた。彼女たちのエネルギーのおかげで、いつにも増して愉快に撮影し、その雰囲気がそのままミュージックビデオに盛り込まれている。映像を見た瞬間、みんなが『CRAZY』になると思う」と説明し、新曲への期待を高めた。LE SSERAFIMのカムバックコンテンツは、それぞれが密接に繋がっており、注目されている。彼女らは「CRAZY」のミュージックビデオの予告映像をはじめ、多数のコンテンツで日常的な空間の中で非日常的な行動をする姿を見せた。先日公開されたトレーラーでは、チューブマンと一緒に踊り、コンセプトフォトではマンションの廊下でDJをするなど、ユニークな魅力をアピールした。日常の中の“非日常”を通じて「LE SSERAFIMと一緒ただ一度CRAZYになってみよう」というメッセージを伝える。4thミニアルバム「CRAZY」は30日の午後1時に発売される。アルバムと同名のタイトル曲「CRAZY」は、私を狂わせる何かに会った瞬間の感情を表現した楽曲だ。誰もが一度は経験したことのある胸躍る対象に会ったときに感じる感情を込め、共感を呼ぶ。