MY FIRST STORYが2023年12月発表のシングルにして最新アルバム『The Crown』収録曲「Boyfriend」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。アルバム『The Crown』収録曲としては初のオフィシャルミュージックビデオとなる「Boyfriend」は、全編フルCGで制作されたもの。凄まじい勢いで大衆の人間を飲み込んでいく巨人に対して、水面で強い眼差しを向けているヴォーカルHiroの姿が印象的な仕上がりだ。

2024年5月8日(水)配信開始配信リンク:https://zula.lnk.to/fGIXiFZL▼収録曲01. Listen02. メリーゴーランド03. 東京ミッドナイト04. 蜃気楼05. ハルジオン06. アンビシャス07. 二十億光年の恋08. Boyfriend09. CRAZY BEAUTIFUL NIGHT10. i don't wanna be11. Ashen12. HOME -2023.11.14 VS at TOKYO DOME ver.-13. I'm a mess(TeddyLoid Remix)

◆MY FIRST STORY オフィシャルサイト◆MY FIRST STORY オフィシャルX◆MY FIRST STORY オフィシャルInstagram◆MY FIRST STORY オフィシャルYouTubeチャンネル◆MY FIRST STORY ストリーミングリンク