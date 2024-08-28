¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¡£°ÕÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¹¥°õ¾Ý¤·¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤½÷À­¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç


¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Áê¼ê¤ÎÃËÀ­¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¨ÏÓ¤Î½÷À­¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ÕÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¹¥°õ¾Ý¤·¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¤Ê½÷À­¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÏÃ¤·¾å¼ê¤Ê¾å¤ËÊ¹¤­¾å¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë


¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¤Ê½÷À­¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÃËÀ­¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÊ¹¤­¾å¼ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Î¿´¤ò¤µ¤é¤ËÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÆÃ¤ËÃËÀ­¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤­¤Á¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À­¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«Á³¤È½÷À­¤Ø¤Î¹¥°õ¾Ý¤¬Îø°¦´¶¾ð¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À­³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë


¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¤Ê½÷À­¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Æüº¢¤«¤é°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£

¤·¤«¤â¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¸Â¤é¤º¼þ¤ê¤Î¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°ÕÃæ¤ÎÃËÀ­¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃËÀ­¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÀ­³Ê¤ä¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÃËÀ­¤«¤é¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹û¤ì¤µ¤»¾å¼ê¤Ê½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬Ëá¤­¤òÄÌ¤·¤ÆÉáÃÊ¤Î¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼Èà½÷¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¡£ÃËÀ­¤¬µó¤²¤ë¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤Î¾ò·ï