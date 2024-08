スペシャルロゴをあしらったトラベル雑貨！「theory luxe」ブランド誕生20周年

「極上の普段着」をコンセプトに、現代女性に向けたスタイリングを提案しつづけてきたtheory luxeはブランド誕生20周年を迎えます。

【The Life Journey】をテーマに、スペシャルロゴをあしらったトラベル雑貨やTシャツなど限定商品をはじめ、パターンと素材にこだわりぬいた20周年記念のジャケットを発売します。

【The Life Journey】をテーマに、スペシャルロゴをあしらったトラベル雑貨やTシャツなど限定商品をはじめ、パターンと素材にこだわりぬいた20周年記念のジャケットを発売。

さらに10月9日より、税込み88,000円以上購入の方に先着で、ノベルティとしてオリジナルディフューザーをプレゼントします。

■theory luxeについて

2004年に誕生して以来、常に日本のマーケットに合わせた商品をNYのデザインスタジオで開発。

“現代の女性の生き方を刺激する365日のワードローブ”をコンセプトに、世界中から厳選された素材と、心地よくフィットするシルエットにこだわった上質な日常着を提供します。

https://www.theory.co.jp/theoryluxe/

【The Life Journey】

「極上の日常着」として、365日のワードローブを提案してきたtheory luxeはこの秋、20周年を迎えます。

折しも2024年は、旅がふたたび本格的に始動した年。

旅が与えてくれるのは、かけがえのない出会いと経験、そして感動ですが、人生を旅に例えるなら、これまでの20年も、そしてこれからも、私たちはまだ旅の途中です。

日々、小さな取捨選択をし、喜怒哀楽しながら経験を重ねてしなやかに、ドラマティックに、人生の旅を楽しむ女性たち。

theory luxeはこれからも、そんな素敵な女性たちに寄り添い

日常のあらゆるシーンを美しく彩る、極上のワードローブを提案していきます。

8月28日(水) ティザー公開

9月4日(水) 20周年特設サイトオープン

■9月4日(水)theory luxe全店舗(※一部店舗を除く)にて販売開始

(1) 20周年スペシャルロゴTシャツ

【theory luxe】 20周年 The Life Journey

【theory luxe】Cropped T Shirt

Cropped T Shirt

14,300円

Black / White

【theory luxe】Basic T Shirt

Basic T Shirt

14,300円

Black / White

(2)コラボ雑貨

【theory luxe】Amato Daniele Iconic Purse

Amato Daniele Iconic Purse

46,200円

Black / Beige

【theory luxe】Amato Daniele Multi Purse

Amato Daniele Multi Purse

51,700円

Black / Beige

【theory luxe】Faliero Sarti 20th Stole

Faliero Sarti 20th Stole

60,500円

Beige / Grey

■10月9日(水)theory luxe全店舗(※一部店舗を除く)にて販売開始

(1) 【The Life Journey】のテーマに合わせた限定トラベルグッズ

【theory luxe】20周年記念トラベルグッズ

Reversible Tote Bag

19,800円

PC Case

11,000円

Multi Pouch

6,600円

Square Pouch with Jewelry Tray

9,900円

Circle Coin Purse

4,400円

(2) 20周年記念ジャケット ※10月7日(月)発売

【theory luxe】20周年記念ジャケット

GEM / FRAMPTON2.0

79,200円

■「The Life Journey」キャンペーン

10月9日(水)より、theory luxe店舗(一部店舗を除く)・オンラインストアにて税込み88,000円以上購入の方に先着で、ノベルティとしてオリジナルディフューザーをプレゼント!

