細かくカスタム出来るデニムスーツ！「Denew」ポップアップストア

南青山のデニムスーツ専門店「Denew(デニュー)」は、9月6日(金)〜8日(日)の3日間阪急メンズ大阪にて初の関西ポップアップストアを開催します。

「Denew」ポップアップストア

阪急メンズ大阪にてポップアップストア開催

開催日 : 2024年9月6日(金)〜8日(日)

営業時間: 9月6日 12:00〜18:00

9月7日・8日 11:00〜18:00

所在地 : 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10

阪急メンズ大阪3F イベントスペース

アクセス: 阪急大阪梅田駅 3階改札口、2階中央改札口 徒歩2分

JR大阪駅 御堂筋口 南口 徒歩5分

電話 : 06-6361-1381

遠方でなかなか東京のショールームに行けない方も、Denewのデニムスーツを実際にみられる絶好のチャンスとなっています。

すべて国産デニムを使用、細部にまでこだわりぬいた一着一着、魂を込めて作られたデニムスーツです。

【Denewのデニムスーツは利用者に合わせて細かくカスタムします】

オーダーで受注となりますので、お好みのサイズ、シルエット、さらにボタンや裏地は100種類を超えるものから選べます。

衿やポケットや裏地など、細部までカスタムできるデニムスーツを用意しています。

オーソドックスなスーツの仕様から、カジュアルジャケットのような仕様まで幅広い提案をします。

大阪限定の企画として、デニムスーツを2着注文で、スペアパンツを1本プレゼントするお得なキャンペーンを用意しています。

デニムスーツ 88,000円(税込)〜

オーダージーンズ 33,000円(税込)〜

【結婚式にオススメ!特別な日を彩るデニムスーツ】

Denewでは光沢感のある美しいデニム生地を多数そろえています。

また、スーツはタキシード仕様へ変更が可能です。

人と被らない美しいデニムスーツは、結婚式が終わった後も永く使えます。

【一生に一回の成人式は是非デニムスーツで!】

Denewでは毎年たくさんのお客様に成人式のスーツをオーダー頂いています。

また成人式後も結婚式やパーティなど永く楽しめます。

ビシッと決まったシンプルなスーツも素敵ですが、デニムスーツで周りに差を付けるのもおすすめです。

今回のポップアップストアでのオーダーで年内の納品となるので、来年の成人式に間に合うスケジュールとなります。

【オーダージーンズも!】

Denewのオーダージーンズは生地・サイズ・仕様等利用者に合わせて細かく設定出来ます。

生地はもちろん国産ジーンズを使用、50種類以上の生地から選べます。

既製品ではサイズが中々合わない方、細かくシルエットをこだわり方など幅広いニーズに対応。

今回のポップアップストアは原則予約制です。

当日空きがある場合案内できますが、予約優先です。

