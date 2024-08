トレーニングの効果を高めるサプリメント！マイプロテイン「ORIGIN」

「マイプロテイン」は、新たなサブブランド「ORIGIN(オリジン)」を2024年8月27日(火)より日本向け公式サイトでローンチしました。

新商品「ORIGIN(オリジン)プレワークアウト」について

プレワークアウトはトレーニングや運動の前に摂取をすることで、トレーニングの効果を高めるサプリメントで、特に高強度の運動やトレーニング時に役立つと期待されています。

サワーアップルフレーバーやブルーラズベリーフレーバーをはじめとした、豊富なフレーバーをお手頃価格で用意しています。

ORIGIN プレワークアウト600g

・商品名 :「ORIGIN プレワークアウト600g」

・販売価格 :5,990円(税込)

・内容量 :600g

・フレーバー:全3種(サワーアップル/オレンジマンゴー/ブルーラズベリー)

・商品特徴 :豊富なカフェインが特徴で、一食(20g)あたりカフェイン300mgを含有しています。

さらに、3.5gのベータアラニン、8gのシトルリンマレートを含有しており、トレーニングや運動のパフォーマンスを最大限に発揮したい方へおすすめの王道プレワークアウトです。

ORIGIN プレワークアウト ドライ スクープ(ビルダー飲み用) 18食分

・商品名 :ORIGIN プレワークアウト ドライ スクープ(ビルダー飲み用) 18食分

・販売価 :3,990円(税込)

・内容量 :288g

・フレーバー:全3種(サワーアップル/パッションフルーツ/サワーチェリー)

・商品特徴 :通称“ビルダー飲み”(粉末状のサプリメントを直接口へ含み、少量の水で摂取するボディビルダー間で好まれる摂取方法)に最適なシェイカー不要のプレワークアウトです。

一食(16g)あたり147mgのカフェインをはじめ、1.8gのベータアラニン、4gのシトルリンマレートを含有しているほか、舌の上で素早く安全に溶けるように設計された「ファーストメルト」成分であるガレンIQを配合しているため、少量の水で効率的に摂取できます。

ORIGIN カフェインフリー プレワークアウト 30食分

・商品名 :「ORIGIN カフェインフリー プレワークアウト 30食分」

・販売価格 :5,990円(税込)

・内容量 :600g

・フレーバー:全2種(サワーアップル/オレンジマンゴーソーダ)

・商品特徴 :ベータアラニン、シトルリンマレート、L-アルギニンα-ケトグルタル酸を中心に調合しており、夜間の摂取やカフェインを避けたい方へ最適です。

1食(20g)あたり3.5gのベータアラニン、8gのシトルリンマレート、そして4gのL-アルギニンα-ケトグルタル酸を含有しています。

【購入方法】

「ORIGIN(オリジン)」はマイプロテイン公式サイトより購入できます。

