fromis_9、tripleS、IS:SUEら出演「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」10月14日に横浜で開催決定

今、最高に熱い眼差しが注がれるガールズグループと、1番HOTな新人ガールズグループたちが、10月14日「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」というタイトルでパシフィコ横浜に集結する。最近、韓国の音楽番組に「Supersonic」で1位を獲得した8人組のガールズグループfromis_9を始めとし、爽やかで溌剌としている4人組グループH1-KEY、Braveエンターテインメントから約13年ぶりに誕生したCandy Shopが出演。さらに、24人完全体の正規アルバム「ASSEMBLE24」で20万枚の販売を突破したガールズグループtripleSから日本選抜ユニットとして選ばれた8人がパフォーマンスを披露する。そして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身の4人組ガールズグループのIS:SUEが出演し、華やかなパフォーマンスを魅せてくれる

パシフィコ横浜で10月13日に行われる「X VOICE III 2024 - Party」では、ボーイズグループが熱いステージを繰り広げ、翌日の14日「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」では、ガールズグループの大祭が行われる。

■公演情報

「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」

【日程・出演アーティスト】

2024年10月14日（月）

＜DAY＞ 12：00 開場 / 13：00 開演

出演アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop

＜NIGHT＞ 17：30 開場 / 18：30 開演

出演アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop、IS:SUE



【特典】

★全入場者対象

・各公演中1分間のフォトタイム



★プレリクエスト1次先行までに購入された方対象

・各公演チケット購入者から抽選で1,000名様に公演終了後お見送り会

（DAY参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop）

（NIGHT参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop）



・各公演20名様を抽選 - ツーショット撮影（公演終了後撮影）

（DAY参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop）

（NIGHT参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop）



・各公演20名様を抽選 - 直筆サイン入りポスター贈呈



【チケット】

一般席（指定席）：11,800円（税込）



○オフィシャルHP先行販売（抽選）

申込期間：2024年8月31日（土）18:00〜9月4日（水）23:59

当落選確認・入金期間：2024年9月7日（土）15:00〜9月10日（火）23:00



○一般販売

申込期間：2024年10月4日（金）10：00〜10月13日（日）22:00

入金期間：予約日を含まない3日間（最終入金：10月13日（日）23:00）



主催：株式会社HUB JAPAN、TGLAB株式会社

企画：株式会社NURIM

制作：合同会社Creation SL

運営：株式会社ケーエムミュージック

協力：株式会社PLEDISエンタテインメント、株式会社GLG、株式会社MODHAUS、Braveエンターテインメント株式会社、株式会社LAPONE ENTERTAINMENT



■関連リンク

「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」公式HP