fromis_9、tripleS、IS:SUEら出演「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」10月14日に横浜で開催決定
最近、韓国の音楽番組に「Supersonic」で1位を獲得した8人組のガールズグループfromis_9を始めとし、爽やかで溌剌としている4人組グループH1-KEY、Braveエンターテインメントから約13年ぶりに誕生したCandy Shopが出演。さらに、24人完全体の正規アルバム「ASSEMBLE24」で20万枚の販売を突破したガールズグループtripleSから日本選抜ユニットとして選ばれた8人がパフォーマンスを披露する。そして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身の4人組ガールズグループのIS:SUEが出演し、華やかなパフォーマンスを魅せてくれる
■公演情報
「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」
【日程・出演アーティスト】
2024年10月14日（月）
＜DAY＞ 12：00 開場 / 13：00 開演
出演アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop
＜NIGHT＞ 17：30 開場 / 18：30 開演
出演アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop、IS:SUE
【特典】
★全入場者対象
・各公演中1分間のフォトタイム
★プレリクエスト1次先行までに購入された方対象
・各公演チケット購入者から抽選で1,000名様に公演終了後お見送り会
（DAY参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop）
（NIGHT参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop）
・各公演20名様を抽選 - ツーショット撮影（公演終了後撮影）
（DAY参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、tripleS、Candy Shop）
（NIGHT参加アーティスト：fromis_9、H1-KEY、Candy Shop）
・各公演20名様を抽選 - 直筆サイン入りポスター贈呈
【チケット】
一般席（指定席）：11,800円（税込）
○オフィシャルHP先行販売（抽選）
申込期間：2024年8月31日（土）18:00〜9月4日（水）23:59
当落選確認・入金期間：2024年9月7日（土）15:00〜9月10日（火）23:00
○一般販売
申込期間：2024年10月4日（金）10：00〜10月13日（日）22:00
入金期間：予約日を含まない3日間（最終入金：10月13日（日）23:00）
主催：株式会社HUB JAPAN、TGLAB株式会社
企画：株式会社NURIM
制作：合同会社Creation SL
運営：株式会社ケーエムミュージック
協力：株式会社PLEDISエンタテインメント、株式会社GLG、株式会社MODHAUS、Braveエンターテインメント株式会社、株式会社LAPONE ENTERTAINMENT
■関連リンク
「WONDER G in Japan 2024 〜 Party」公式HP