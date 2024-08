8月28日より開催

「SUPER STAR FES」の特典付きスカウト/通常版スカウト

セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、イタリアの現役選手たちが新★5選手として登場する「SUPER STAR FES」を8月28日より開催した。

スペシャルログインボーナスも!「SUPER STAR FES」開催

「SUPER STAR FES」では、イタリア現役のスーパースター「ニコロ・バレッラ」や「ロレンツォ・ペッレグリーニ」らが、得意戦術「カウンター」の新★5選手として登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:8月28日 ~ 9月11日 10時59分

イタリア現役のスーパースターたちが新★5選手として登場する特別なスカウト。特典付きスカウトでは、STEP1・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付く。

また、その他のSTEPでは「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが特典として付く。★5確率は10%。

スペシャルログインボーナス

【ニコロ・バレッラ】【ロレンツォ・ペッレグリーニ】【ジャンルイジ・ドンナルンマ】【フェデリコ・キエーザ】【A・フロレンツィ】

開催期間:8月28日 ~ 9月11日 3時59分

期間中のログインで、今回の「SUPER STAR FES」にもラインナップされたスーパースターたちの★4バージョンを合計3人獲得できる。

「SUPER OWNERS CHAMPION CUP 2nd」エントリー開始

エントリー期間:8月28日 ~ 9月4日 13時59分

開催期間:9月4日 メンテナンス終了後 ~ 9月9日 22時

「SUPER OWNERS CHAMPION CUP 2nd」(SOCC)のエントリー受付が8月28日より開始された。

「SOCC」は、オーナー同士でリーグ戦からトーナメント戦を戦い優勝を目指す大会。2ラウンドのリーグ戦と、1ラウンドのトーナメント戦で構成。各ラウンドでHOME&AWAY戦を行い、ラウンドの順位に応じて次ラウンドの参加クラスが変動する。

2ラウンドのリーグ戦では「ポイント制」を採用。勝敗のほかゴールやスキル発動などでもポイントを獲得可能。AWAY戦では「AWAYデッキ」登録の際に、「HOMEデッキ」とあわせて戦略的にデッキを編成する必要がある。

また、「Final ROUND」のトーナメント戦では、すべてのクラス、すべての順位ごとに「称号」と「エンブレム」を獲得可能。クラスに応じて「トロフィー」や「★5確定スカウトチケット」、各種能力UP練習Lv.4といった各種アイテムを手に入れることができる。

【大会レギュレーション】

試合 レギュレーション 1st ROUND 各クラス、10クラブリーグ戦 2nd ROUND 各クラス、10クラブリーグ戦 Final ROUND 各クラス、32クラブによるトーナメント戦

