【PlayStation Accessories】8月28日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月28日、PC用ソフトウェア「PlayStation Accessories」の配信を開始した。

本ソフトウェアは、PC上でDualSenseやDualSense Edgeのアップデートを行なえるもの。2022年4月より「DualSenseワイヤレスコントローラー用ファームウェアアップデーター」として提供されていたが、今回「PlayStation Accessories」に名称が変更され、画面デザインのリニューアルや機能の拡充が行なわれた。

最大の変更点は「DualSense Edge」のカスタムプロファイルを作成・編集できるようになったこと。「DualSense Edge」には背面ボタンやファンクションボタンが搭載されているが、これまではPS5上でのみ編集可能となっていた。今回「PS Accessories」の配信によって、PS5が無くてもPCでボタンのカスタマイズやデッドゾーンの調整が可能となる。

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