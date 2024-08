台風10号の接近に伴いイベント中止が相次ぐ中、歌手の福山雅治(55)は31日、9月1日に愛知県名古屋で行われる公演を開催する予定だと28日、公式サイトで発表した。

「『WE’RE BROS. TOUR 2024』名古屋公演に関するお知らせ」と題して更新され、「『NISSAY Presents WE RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.』名古屋公演の開催につきまして、ご来場を予定されている皆様の安全を第一に考え、最新の気象情報を随時確認しながら協議しております」と現状を説明。

続けて「現段階では、8/31(土)、9/1(日)ともに開催する予定で準備を進めております」と開催予定だと伝えた。

だが、「しかしながら、今後の台風10号の影響によりご来場いただくお客様、及び運営スタッフの安全性の確保が危ぶまれる場合や、公共交通機関の運休などを受け、開催の可否を判断させていただく場合がございます」と呼び掛けた。

そして「ご来場を予定されている皆様の安全を第一に考え、適宜ご案内させていただきますので、オフィシャルサイト・各SNS等をご確認くださいますようお願い申し上げます」としている。