ProGrade Digital Inc.は、8月29日（木）9時00分～9月4日（水）23時59分にかけて開催される「Amazon スマイルSALE」に参加する。

CFexpress Type A/B、CFast、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIの各種メモリーカードや、カードリーダーなど33製品をセール価格で販売する。割引率は最大25％で、在庫が無くなり次第終了となる。

対象製品には、7月に発売した「IRIDUM」シリーズも含まれている。最も割引率が高いのはCFexpress Type BカードのCOBALT 325GBで、通常3万9,800円のところ25%の割引が適用され、2万9,850円となる。

セール名

Amazon スマイルSALE



開催期日

2024年8月29日（木）9時00分～9月4日（水）23時59分



対象製品

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type A

CFexpress 2.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

CFast 2.0

USB4 カードリーダー

USB 3.2 Gen 2 カードリーダー

USB 3.2 Gen 1 カードリーダー

GOLD（256GB）：28,100円→23,885円（15%） GOLD（512GB）：33,000円→28,050円（15%） GOLD（1TB）：57,800円→49,130円（15%） GOLD（2TB）：113,900円→96,815円（15%） IRIDIUM（400GB）：38,000円→32,300円（15%） IRIDIUM（800GB）：74,300円→63,155円（15%） IRIDIUM（1.6TB）：156,800円→133,280円（15%） COBALT（1.3TB）：165,000円→132,000円（20%）GOLD（256GB）：19,800円→15,840円（20%） COBALT（165GB）：29,700円→25,245円（15%） COBALT（325GB）：39,800円→29,850円（25%） COBALT（650GB）：59,800円→47,840円（20%）IRIDIUM（960GB）：99,000円→84,150円（15%）GOLD（240GB）：39,600円→33,660円（15%） GOLD（480GB）：56,100円→47,685円（15%）V60 GOLD（128GB）：8,300円→7,055円（15%） V60 GOLD（256GB）：14,900円→12,665円（15%） V60 GOLD（512GB）：27,300円→23,205円（15%） V90 COBALT（64GB）：11,600円→9,860円（15%） V90 COBALT（128GB）：20,800円→17,680円（15%） V90 COBALT（256GB）：38,000円→32,300円（15%） V90 COBALT（512GB）：82,500円→70,125円（15%）V60 GOLD（128GB）：8,500円→7,225円（15%） V60 GOLD（256GB）：15,100円→12,832円（15%） V60 GOLD（512GB）：27,400円→23,290円（15%）COBALT（640GB）：47,500円→38,000円（20%）CFexpress Type B（PG05.6）：16,500円→13,200円（20%） CFexpress Type A（PG09.6）：16,500円→14,020円（15%）CFast/SD（PG02）：13,200円→11,880円（10%） CFexpress Type B/SD（PG05.5）：13,200円→11,880円（10%） SD/SD（PG08）：13,200円→11,880円（10%） CFexpress Type A/SD（PG09）：13,200円→11,880円（10%）SD/microSD（PGM0.5）：5,800円→5,220円（10%）