MY FIRST STORY「Boyfriend」MV公開！全編フルCGで制作

■大衆の人間を飲み込む巨人に対し、水面で強い眼差しを向けているHiroに注目

MY FIRST STORYが、8月28日19時にMY FIRST STORY公式YouTubeチャンネルにて、「Boyfriend」のMVを公開した。

「Boyfriend」は2023年12月にシングルリリースされ、5月リリースのフルアルバム『The Crown』に収録されている楽曲。Hiroとnana hatoriの共作による全編英語詞で、「もし私があなたの恋人であるなら…」と好きな相手にどこか疑心暗鬼になってしまっている胸の内を語っているようなロックナンバーだ。

『The Crown』の収録曲として初のオフィシャルMV公開となった今作は、全編フルCGで制作されており、すさまじい勢いで大衆の人間を飲み込んでいく巨人に対して、水面で強い眼差しを向けているHiro(Vo)の姿が印象的な作品となっている。

リリース情報

2024.05.08 ON SALE

ALBUM『The Crown』

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net/