【Aぇ! group】 2nd Single「Gotta Be」 メンバーソロアーティスト写真が公開
10月9日(水)に発売される、人気アイドルグループ「Aぇ! group」の2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）のメンバー５人のソロアーティスト写真が公開になりました。
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デビューシングル「《A》BEGINNING」を経て、それぞれが表現する表情にも変化が現れているソロアーティスト写真は、タイトル曲「Gotta Be」のアグレッシブな熱量が感じられるデザインに仕上がっています。
2nd Single 「Gotta Be」は、疾走感のあるアグレッシブなロックダンスナンバーで、デビューというひとつの夢を叶えた「Aぇ! group」が、さらなる高みを目指しながら、聴く人にも寄り添う「Aぇ! group」らしいエールソングになっているということです。
【 「Aぇ! group」 プロフィール 】
正門良規(Yoshinori Masakado)
誕生日:1996年11月28日
出身地:大阪府
血液型:AB型
末澤誠也(Seiya Suezawa)
誕生日:1994年8月24日
出身地:兵庫県
血液型:O
草間リチャード敬太 (Keita Richard Kusama)
誕生日:1996年1月11日
出身地:京都府
血液型:B型
小島健(Ken Kojima)
誕生日:1999年6月25日
出身地:大阪府
血液型:B型
佐野晶哉(Masaya Sano)
誕生日:2002年3月13日
出身地:兵庫県
血液型:B型
【担当：芸能情報ステーション】