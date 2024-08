職場の健康づくりや環境整備などが評価！フレアリンク 健康優良企業「銀の認定」

フレアリンクは、健康経営に向けた職場の健康づくりや環境整備などの積極的な取り組みが評価され、2024年8月、全国健康保険協会東京支部より健康優良企業「銀の認定」を受けました。

フレアリンク 健康優良企業「銀の認定」

フレアリンクは、健康経営に向けた職場の健康づくりや環境整備などの積極的な取り組みが評価され、2024年8月、全国健康保険協会東京支部より健康優良企業「銀の認定」を受けました。

■「銀の認定」とは

健康優良企業認定「銀の認定」とは、健康優良企業を目指して企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、その取り組みが一定の基準を満たしていると評価を受けた場合に「健康優良企業」として認定される制度です。

フレアリンクは、IT/DX人財育成のプロフェッショナル集団として、未来ある学び手たちの手をとる同社社員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと仕事に取り組めることの重要性を踏まえ、2023年5月、健康企業宣言(R)を行いました。

柔軟な就業ルールをはじめとする従前からの取り組みの継続・強化に加え、社内ツールを活用した食事や運動に関する社員間での情報共有等の新たな取り組みを推進し、今回認定に至りました。

