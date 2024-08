「渓流サウナ」を実施！ネオナチュラル「HOLY FUNGUS」

ネオナチュラルは、スキンケア原料を有機栽培している岐阜県郡上市の自社有機農場内に、日本初(※)の体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」をオープン。

ネオナチュラル「HOLY FUNGUS」

■所在地 :〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

■施設 :オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、

田んぼキャンプサイト×2、ペットOKグループキャンプサイト×1、

渓流サイト×1、ショップ、貸切スパ&サウナ×2棟、ピザ釡&デッキ他

■アクティビティ:渓流サウナ、有機ヘチマ水収穫体験、里山散策、

ネイチャーヨガ、化粧水作り、四季を通して里山ならではの自然体験を用意

ネオナチュラルは、スキンケア原料を有機栽培している岐阜県郡上市の自社有機農場内に、日本初(※)の体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」をオープン。

有機農場内の清らかな自然環境の中でのキャンプ、本格的なフィンランドサウナ、ネイチャーヨガ、オーガニックスキンケア原料の収穫体験、里山散策など、優れた立地を生かしたさまざまなリトリートアクティビティを提供。

オープンを記念して、「5つの集中リトリートイベント」を実施します。

渓流サウナ、オーガニックアロマロウリュなど、美しい自然環境に囲まれながら、お肌も心も体もすこやかになっていただく体験を楽しめます。

■<善玉菌× リトリート>をテーマに本質的な美容体験を提供

農場など自然豊かな場所には、素肌をすこやかに保つ美肌菌が多く生息していることが、研究の結果わかっています(※)。

ネオナチュラルは、10年以上前から岐阜県郡上市の里山でスキンケア原料を有機栽培するとともに、素肌にとって最適な環境である農場で、さまざまな自然体験を実施してきました。

そして、多くの方が心身ともにリフレッシュし、元気になる姿を見る中で生まれたのが、<善玉菌×リトリート>をテーマにした、ホーリーファンガスという新しい形の美容体験施設です。

今回の<集中リトリートイベント>は、ネオナチュラル母袋有機農場がある母袋地区の優れた自然環境を生かした、お肌・心・身体を本質的にすこやかにする5つのイベントを用意されました。

薪ストーブで温めた、高温・低温の2タイプの渓流サウナと川の天然水で楽しむ温冷浴のほか、オーガニックアロマ香るロウリュ、テーマ別の朝ヨガ&里山散策、90分貸し切りスパ&サウナ、朝風呂を、宿泊者限定で無料で楽しめます。

■5つの集中リトリートイベントを実施(宿泊者様限定無料)

1. サウナ×渓流天然水の温冷浴

開放感あふれる自然環境での、薪を使った本格的なサウナの後に、渓流の天然水で体を程よく冷やし、体の芯から整う体験を楽しめます。

サウナの後には、発酵甘酒アイスを無料サービスします。

渓流サウナ実施日:9月15日(日)、9月22日(日)、10月13日(日)、11月3日(日)、いずれも14:30〜16:30

2. スキンケア原料でアロマロウリュ(常時開催)

スキンケア原料に使う貴重なオーガニックアロマを使った、ロウリュを楽しめます。

3. 無料の朝ヨガ&里山散策

毎日8:30からは農場内で朝ヨガを実施。

その後は、里山を散策して気持ちよく汗を流します。

4. ゆったり貸し切りスパ&サウナ<90分>

毎週木曜日&金曜日に無料で実施。

※通常は60分

5. 朝風呂DAY<開催日:9月16日(月・祝)、9月23日(月・休)、10月14日(月・祝)、11月4日(月・休)>

築100年以上の古材を使ったお風呂で朝の目覚めを促します。

