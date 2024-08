ÏÂÉ÷¥Ç¥¶¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì¡ª¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ï¤é¤ÓÌßÉ÷¡×

こんにゃくパークは、個包装・ひと口タイプのミニゼリーの2024年秋冬新商品として、和風デザートシリーズ「こんにゃくわらび餅風」の3種類、黒蜜こんにゃくわらび餅風、黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風、いちご大福こんにゃくわらび餅風を発売します。

こんにゃくパーク「こんにゃくわらび餅風」

商品名 :・黒蜜こんにゃくわらび餅風

・黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風

・いちご大福こんにゃくわらび餅風

容量 :18個入り

価格 :432円(税込)

賞味期限:180日(常温)

こんにゃくパークは、個包装・ひと口タイプのミニゼリーの2024年秋冬新商品として、和風デザートシリーズ「こんにゃくわらび餅風」の3種類、黒蜜こんにゃくわらび餅風、黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風、いちご大福こんにゃくわらび餅風を発売。

2024年9月1日(日)より、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

■「こんにゃくわらび餅風」について

「こんにゃくわらび餅風」は、わらび餅専門店が注目されており、過去に商品化したわらび餅風こんにゃくをベースに食感、味に改良を重ね、黒蜜こんにゃくわらび餅風を2024年春夏期間限定商品として発売。

この黒蜜こんにゃくわらび餅風は予定の1.3倍の販売数となったことから、今回こんにゃくミニゼリーの和風デザートシリーズとして、黒蜜こんにゃくわらび餅風、黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風、いちご大福こんにゃくわらび餅風の3種を発売します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和風デザートシリーズ登場!こんにゃくパーク「こんにゃくわらび餅風」 appeared first on Dtimes.