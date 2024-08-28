¿å¿¼¤Ï¤Ò¤¶²¼¤Û¤É¡ÄÀî¤òÅÏ¤í¤¦¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¡¡Æ±Î½¤ÈÂ¬ÎÌÃæ¤Î26ºÐÃËÀ»àË´¡¡ËÌ³¤Æ»²ê¼¼Ä®¤ÎÈþÀ¸Àî
ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤Î²ê¼¼Ä®¾åÈþÀ¸¤òÎ®¤ì¤ëÈþÀ¸Àî¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯8·î28Æü¡Ë¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡Ö¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1.5¥¥í²¼Î®¤Ç¡¢Æ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÂÓ¹»Ô¤Î26ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÈÂ¬ÎÌºî¶ÈÃæ¤Ë¡¢¿¼¤µ¤¬É¨²¼¤Û¤É¤ÎÀî¤òÅÏ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤,
¥À¥¤¥¹,
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
ÀÅ²¬,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°