¹âµ¡Ç½¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¥¦¥§¡¼¥Ö¥»¥×¥¿¡¼ÏÓ»þ·×¡ªAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼ÏÓ»þ·×¤Ç»þ´Ö¤â¥¨¥³¤â¡ªAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ö¥»¥×¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥³¤ÊÅÅ¸»¶¡µë¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë°ìÉÊ¤À¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¨¥³¤ÇÊØÍø¤ÊÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¤ÊÏÓ»þ·×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼ÏÓ»þ·×¤Ç»þ´Ö¤â¥¨¥³¤â¡ªAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡Ú¥«¥·¥ª¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ö¥»¥×¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥³¤ÊÅÅ¸»¶¡µë¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë°ìÉÊ¤À¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ºÇ¿·¤ÎÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¨¥³¤ÇÊØÍø¤ÊÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¤ÊÏÓ»þ·×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª