¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡¢9ºÐÄ¹ÃË¤È¿Æ»Ò¤ÇYouTube»£±Æ ¡È¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö³Î¼Â¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î·ì·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤Ê¡×¡¡Éã¤ÏÎëÌÚ¤ª¤µ¤à
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê44¡Ë¤¬¡¢Ä¹ÃË¡¦¾ÐÊ¡¤¯¤ó¡Ê¤¨¤Õ¡¦9¡Ë¤È¶¦¤Ë¥È¥ê¥ª¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£Êì»Ò¤½¤í¤Ã¤ÆÇß¼í¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¤ä¤Í¡×9ºÐÄ¹ÃË¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÇß¼í¤ê¤¹¤ëÂçÅçÈþ¹¬
¡¡23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ºîÆ°²è¤Ï¡¢Â¼¾åÃÎ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ëºë¶Ì¤Î»³¡õ»³¾®²°¤Ç¡¢¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇß¡×¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÅç¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê45¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÐÊ¡¤¯¤ó¡¢Â¼¾å¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Ä¤Ð¤¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢5¿Í¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤¯¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¡£¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤Ï¹ç´Ö¹ç´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤ä¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÊüÁ÷ºî²È¡õµÓËÜ²È¤ò°úÂà¤·¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê52¡Ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Õ¤¯¤ó³Î¼Â¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î·ì·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤Ê¡×¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¤ä¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯¾Ð¤¨¤¿¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¤ä¤Í¡×9ºÐÄ¹ÃË¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÇß¼í¤ê¤¹¤ëÂçÅçÈþ¹¬
¡¡23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ºîÆ°²è¤Ï¡¢Â¼¾åÃÎ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ëºë¶Ì¤Î»³¡õ»³¾®²°¤Ç¡¢¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇß¡×¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÅç¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê45¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÐÊ¡¤¯¤ó¡¢Â¼¾å¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Ä¤Ð¤¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÊüÁ÷ºî²È¡õµÓËÜ²È¤ò°úÂà¤·¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê52¡Ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Õ¤¯¤ó³Î¼Â¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î·ì·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤Ê¡×¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¤ä¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯¾Ð¤¨¤¿¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£