ユーロ圏 １０年債利回り格差 前日からわずかに拡大 仏７３ｂｐ 伊１３８ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 前日からわずかに拡大 仏７３ｂｐ 伊１３８ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.253
フランス 2.979（+73）
イタリア 3.635（+138）
スペイン 3.082（+83）
オランダ 2.536（+28）
ギリシャ 3.299（+105）
ポルトガル 2.861（+61）
ベルギー 2.847（+59）
オーストリア 2.771（+52）
アイルランド 2.639（+39）
フィンランド 2.791（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.253
フランス 2.979（+73）
イタリア 3.635（+138）
スペイン 3.082（+83）
オランダ 2.536（+28）
ギリシャ 3.299（+105）
ポルトガル 2.861（+61）
ベルギー 2.847（+59）
オーストリア 2.771（+52）
アイルランド 2.639（+39）
フィンランド 2.791（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）