ユーロ圏　１０年債利回り格差 前日からわずかに拡大　仏７３ｂｐ　伊１３８ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ　　　　2.253
フランス　　　2.979（+73）
イタリア　　　3.635（+138）
スペイン　　　3.082（+83）
オランダ　　　2.536（+28）
ギリシャ　　　3.299（+105）
ポルトガル　　　2.861（+61）
ベルギー　　　2.847（+59）
オーストリア　2.771（+52）
アイルランド　2.639（+39）
フィンランド　2.791（+54）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）