多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクト“にじさんじ”に所属する、VTuberユニット「ROF-MAO」の1stワンマンライブを映画化した『ROF-MAOシネマ「New street, New world」』が、10月に劇場公開される。この度、予告編(【3面ライブスクリーン版】と【通常版】の2バージョン)が解禁されたほか、入場者プレゼントとしてライブのシーンを切り取った「コマフィルム」の配布も決定した。

にじさんじ所属の、加賀美ハヤト・剣持刀也・不破湊・甲斐田晴からなる男性VTuberユニット「ROF-MAO」。彼らが2024年4月21日に大阪城ホールにて開催し、大盛況を収めた初のワンマンライブ「ROF-MAO 1st LIVE New street, New world」が、タイトルを『ROF-MAOシネマ「New street, New world」』として映画化。7.1chという大迫力の音響とともに3面のスクリーンに映し出される【3面ライブスクリーン版】と、【通常版】の2つの上映形態で公開される。この度、【3面ライブスクリーン版】と【通常版】の2バージョンの予告編が解禁。それぞれの楽しみ方を感じることができる映像となっている。併せて、映画鑑賞を記念した入場者プレゼントも決定。ライブのシーンを切り取った「コマフィルム」となっており、第1弾と第2弾で配布する絵柄が異なる。第1弾の配布対象期間は、3面ライブスクリーン版が10月4日〜10日、通常版は10月18〜24日。第2弾の配布対象期間は、3面ライブスクリーン版が10月11日〜24日、通常版が10月25日〜31日。各全4種、ランダムでの配布となるので、どの絵柄が配布されるかは映画館でのお楽しみ。無くなり次第終了。『ROF-MAOシネマ「New street, New world」』は、3面ライブスクリーン版が10月4日〜24日、通常版が10月18日〜31日に劇場公開。