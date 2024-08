MUCCが8月21日および22日、東京・目黒鹿鳴館にて2daysライヴを開催した。初日は逹瑯(Vo)のバースデイ公演も兼ねた<逹瑯爆誕祭>、2日目はMUCCが目黒鹿鳴館への熱い想いを込めた<目黒爆音祭>。同2daysより<逹瑯爆誕祭>のオフィシャルレポートをお届けしたい。ライヴハウスに通うロックファンならご存知だと思う。会場となった目黒鹿鳴館は、1980年のオープン以来、様々なバンドやアーティストが伝説のステージを繰り広げてきた聖地であることを。'80〜'90年代に掛けて、多くのヘヴィメタル・バンドが目黒鹿鳴館でワンマンすることを目標に己を磨き続けた。結果、その目標を果たし、メジャーデビューしたバンドも数多い。

