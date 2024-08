2024年10月12日(土)と13日(日)に開催が決定している、くるり主催の音楽イベント<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>の最終出演者が発表となった。発表となったのは3組で、10月12日(土)にASKA、二日目の10月13日(日)にSHOW-GO、平野和の出演が決定した。この発表を受け初日の10月12日(土)はASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの7組、そして、二日目の10月13日(日)はSHOW-GO、フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、平野和、milet、くるりの7組の出演が決定。総勢12組のラインナップで秋の京都を彩る。

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>出演:10月12日(土)ASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり10月13日(日)SHOW-GO、フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、平野和、milet、くるり公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/

期間:8月5日(月)18:00〜10月18日(金)23:00詳細:https://readyfor.jp/projects/onpaku2024