ももいろクローバーZが本日8月28日に、22nd CDシングル「レナセールセレナーデ」をリリース。表題曲のミュージックビデオを公開した。22nd シングル「レナセールセレナーデ」は、ももクロ盤と転スラ盤の2形態でリリース。TVアニメ『転生したらスライムだった件 第3期』オープニング主題歌 第二弾「レナセールセレナーデ」に加えて、カップリング曲として、東北楽天ゴールデンイーグルス・田中将大投手の2024年シーズン応援歌「Burn your Beat」、ももクロ盤には「レナセールセレナーデ」MVと<ももクロ春の一大事2022 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ in 楢葉・広野・浪江 三町合同大会〜>DAY2 2022.4.24のライブ映像が収録。

発売日:2024年8月28日(水)特設サイト:https://mcz-release.com/sound/renacer-serenade/予約リンク:https://mcz.lnk.to/RSCD配信中:https://mcz.lnk.to/22ndSG【ももクロ盤】形態:マキシシングル+Blu-ray価格:¥5,000(税抜価格:¥4,545)品番:KIZM-809〜10POS:4988003-634513収録内容[CD]M1. レナセールセレナーデM2. Burn your BeatM3. レナセールセレナーデ(off vocal ver.)M4. Burn your Beat(off vocal ver.)[Blu-ray]・「レナセールセレナーデ」MUSIC VIDEO・「ももクロ春の一大事2022 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ in 楢葉・広野・浪江 三町合同大会〜」 DAY2 2022.4.24(「ももいろクローバーZとAEファンドのみなさん」エンドロールクレジット付)【転スラ盤】形態:マキシシングル定価:¥2,000(税抜価格:¥1,818)品番:KICM-2157POS:4988003-634520収録内容[CD]M1. レナセールセレナーデM2. Burn your BeatM3. レナセールセレナーデ(TV size)M4. レナセールセレナーデ(off vocal ver.)M5. Burn your Beat(off vocal ver.)▼「レナセールセレナーデ」【転スラ盤】店舗別特典付き商品(法人別バンドル商品)Amazon.co.jp限定盤(数量限定):キャラファイングラフ(転スラ盤JK柄)[A5サイズ]付き価格:3,400円(税込)楽天ブックス限定盤(数量限定):アクリルキーホルダー4種セット[各50×50mm]付き価格:4,199円(税込)ELR Store限定盤(数量限定):オリジナルクッション[300×300mm]付き価格:4,200円(税込)▼「レナセールセレナーデ」店舗別オリジナル特典一覧擇發皀ロ盤】対象・Amazon.co.jp・・・アクリルスタンド(ももクロ盤JK柄)[H100×W40mm]・楽天ブックス・・・ダブルポケットクリアファイル(ももクロ盤/転スラ盤JK柄)[A4サイズ ]※転スラ盤共通・アニメイト・・・ましかくブロマイド2枚セット(ももクロ盤/転スラ盤JK柄)[89×89mm]※転スラ盤共通・ネオウイング・・・スマホサイズブロマイド(ももクロ盤JK柄)[H86×W54mm]※転スラ盤共通・セブンネットショッピング・・・アクリルキーホルダー(ももクロ盤JK柄)[H60×W55mm]・@Loppi・HMV・・・スマホステッカー(ももクロ盤JK柄)[H70×W50mm]・TOWER RECORDS・・・ミニスマホスタンド(ももクロ盤/転スラJK柄)・Joshinディスクピア (Joshin webショップ 含む) ・・・スクエアステッカー(ももクロ盤JK柄)[120×120mm]・ELR Store・・・缶バッジ(転スラ盤JK柄)※転スラ盤共通◆敕哨好虍廖杪仂・Amazon.co.jp・・・メガジャケ(転スラ盤JK柄)・楽天ブックス・・・ダブルポケットクリアファイル (ももクロ盤/転スラ盤JK柄)[A4サイズ ]※ももクロ盤共通・アニメイト・・・ましかくブロマイド2枚セット(ももクロ盤/転スラ盤JK柄)[89×89mm]※ももクロ盤共通・ネオウイング・・・スマホサイズブロマイド(ももクロ盤JK柄)[H86×W54mm] ※ももクロ盤共通・セブンネットショッピング・・・アクリルキーホルダー(転スラ盤JK柄)[H60×W55mm]・@Loppi・HMV・・・スマホステッカー(転スラ盤JK柄)[H70×W50mm]・ELR Store・・・缶バッジ(転スラ盤JK柄)※ももクロ盤共通▼「レナセールセレナーデ」応援店舗特典ももクロ盤・・・ももクロ転生トレカ(4種ランダム)転スラ盤・・・スクエアステッカー( 転スラ盤JK柄)[48×48mm]※特典対象店舗は追って公式HP・SNSにてご案内いたします。※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます