データの活用を最大限に活用しビジネスの成長を目指す！デジタルフォルン「DIGITAL VORN Conference 2024」

デジタルフォルンは、2024年11月1日(金)に、「DIGITAL VORN Conference 2024」を、赤坂インターシティコンファレンスにて開催します。

DIGITAL VORN Conference 2024

開催日時 : 11月1日(金) 13:00〜18:30(受付12:20〜)

開催場所 : 赤坂インターシティコンファレンス(東京都港区)

主催 : 株式会社デジタルフォルン

協力 : TOKYO FM 「DIGITAL VORN Future Pix」

参加者 : 300名様限定

参加費用 : 無料

参加方法 : 特設サイトよりお申し込み

■「DIGITAL VORN Conference 2024」とは

データの活用を最大限に活用しビジネスの成長を目指す、IT/DX事業部門の方が参加。

明日から活用できる価値ある学びと出会いの場が提供されます。

基調講演では、「日経クロステックが選ぶCIO/CDOオブ・ザ・イヤー2023」において、大賞を受賞された荏原製作所、特別賞を受賞の旭化成が登壇。

また、会場では同時に、TOKYO FM「DIGITAL VORN Future Pix」の公開収録を行い、特定非営利活動法人 CIO Lounge、及びMIXIも出演。

■タイムテーブル

===イベント概要===

【基調講演】

◇13時10分〜13時50分

旭化成 株式会社 上席執行役員 兼 デジタル共創本部 本部長 原田 典明 氏

『デジタル人材育成とデータ活用による企業変革の取り組み』

◇14時10分〜14時55分

株式会社 荏原製作所 執行役 CIO(情報通信担当) 小和瀬 浩之 氏

『荏原製作所におけるDXの取り組み 経営〜業務部門〜IT 部門の三位一体の企業変革』

【公開収録】 TOKYO FM 「DIGITAL VORN Future Pix」

◇15時05分〜16時00分

特定非営利活動法人 CIO Lounge 理事長 矢島 孝應 氏

◇16時15分〜17時10分

株式会社 MIXI 取締役 上級執行役員 村瀬 龍馬 氏

※「瀬」は旧字が正式表記です。

【ブレイクアウトセッション】

◇15時15分〜17時15分

以下のスポンサー企業様から、それぞれ30分のご講演をいただきます。

〈プラチナスポンサー〉

・Anaplanジャパン株式会社

・グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

・Smartsheet Japan株式会社

〈ゴールドスポンサー〉

・オープン株式会社

・テイラー株式会社

・株式会社ソフトフロントジャパン

・株式会社アナザーウェア

【ネットワーキングパーティー】

◇17時30分〜18時30分

