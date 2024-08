滋賀、東京に店舗を構えるオーダースーツ専門店「DAVID LAYER」は、2023年9月に参加したミラノファッションウィーク2024に続き、世界4大コレクションの一つ、「パリ・コレクション FWSS 2024」への参加・出展が決定!

DAVID LAYER「パリ・コレクション FWSS 2024」

滋賀、東京に店舗を構えるオーダースーツ専門店「DAVID LAYER」は、2023年9月に参加したミラノファッションウィーク2024に続き、世界4大コレクションの一つ、「パリ・コレクション FWSS 2024」への参加・出展が決定しました。

会場では日本とフランスの文化と世界感を表現したオリジナルスーツを披露します。

■男性テーラーとして日本人初のパリ・ミラノへの出展

「DAVID LAYER」は、代表である伴野 友彦と弟の彰洋で立ち上げたオーダースーツ専門店です。

ミラノファッションウィークへの参加後、海外エージェントからパリ・コレクションのオファーを請け、参加。

世界4大コレクションの参加は創業時からの夢であり、パリとミラノのコレクション参加を果たした男性テーラーは日本人初となります。

ミラノファッション・ウィーク2024SS 特設ステージの様子

■オーダースーツ「DAVID LAYER」とは

「DAVID LAYER」が得意とするのはイタリアンスタイルのスーツ。

細身で肩パッドも薄く、体のラインにぴったりフィットした美しいシルエットが特長です。

生地の多彩さには自信があり、表地はイタリア・イギリス・日本のものを中心に15,000種類以上。

裏地とボタンは共に1,000種類以上を揃えています。

日本全国でも「DAVID LAYER」でしか扱っていない生地も数多くあります。

オーダー価格は42,900円(税込)から。

■過去に世界7カ国の日本人学校へオリジナルマスクを寄贈

世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい、世の中でマスクの供給不足が深刻化している際、代表の伴野 友彦が「着用するだけで気分が明るくなるようなマスクを届けたい」という思いから、フランス・パリ、ミラノ、ニューヨークをはじめとした7カ国の日本人学校へ、日本文化を感じられる和柄のスーツ表地を使用したオリジナルマスクを約1,000枚寄贈した背景があります。

当時からマスクを通じて日本文化を感じる和柄を普及させたいと考えており、今回の新作スーツにも、日本とフランスを融合させた表地をふんだんに使用予定です。

■多くの要望があった東京・代官山に「DAVID LAYER TOKYO」をオープン

DAVID LAYERは、全国出張採寸を行っており、北海道から沖縄まで日本各地にオーナーがいます。

前回のミラノコレクションの参加を経て、より多くの方と接点ができたこともあり、2024年6月に渋谷・代官山へ2号店となる「DAVID LAYER TOKYO」をオープンしました。

滋賀と東京から世界へ。

DAVID LAYERが発信する「憧れの自分を演出する」世界に一着だけのスーツを届け続けます。

<DAVID LAYER SHIGA 概要>

所在地 :〒524-0042 滋賀県守山市焔魔堂町128番地8

TEL :077-583-0480

FAX :077-518-6970

アクセス:JR東海道本線「守山駅」より徒歩15分(駐車場あり)

営業時間:10:00〜20:00(要予約)火曜日定休

<DAVID LAYER TOKYO 概要>

所在地 :〒150-0034 東京都渋谷区代官山町18-6 ACN代官山ビル1F

TEL :03-6416-9462

FAX :03-6416-9463

アクセス:東急東横線「代官山駅」より徒歩2分

営業時間:10:00〜20:00(要予約)火曜日定休

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本人男性テーラーとして兄弟で初出展!DAVID LAYER「パリ・コレクション FWSS 2024」 appeared first on Dtimes.