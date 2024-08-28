¸µ¤×¤é¤½¤Ë¤« Áá´õ¡¢¿·¶Ê¡Ö»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¿È¶á¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò²Î»ì¤Ë¤Î¤»¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡¸µ¤×¤é¤½¤Ë¤«¤ÎÁá´õ¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ºÍÇ½¡¡Ì¤È¯É½¶ÊÈäÏª¥Ä¥¢ー¡Ø¥¨¥ê¥¢Ì¤Íè¡ÙEX¥·¥¢¥¿ー¸ø±é¤Î¾×·â¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¡ØGlow and Grow¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢3¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÁá´õ¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ë¡Èº£¡ÉÆÏ¤±¤¿¤¤¡È¤´¤Á¤½¤¦¥½¥ó¥°¡É¤À¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ã¥Ê¥²¥Ã¥È¡ä¤ä¡ã¥×¥ê¥ó¡ä¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÅÐ¾ì¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿Àè¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡È¤´¤Á¤½¤¦¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î30Æü¤Ë¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡£¡Ö»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÊAppleMusic¡¢Spotify¤Ê¤É¡Ë¤Ç¥ê¥Ôー¥ÈºÆÀ¸¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ø#saki_»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ´¶ÁÛ¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤ÏÁá´õ¤â»²²Ã¤·¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TikTokÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë