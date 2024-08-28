¡Ö서운하다¡Ê¥½¥¦¥Ê¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¢¤ë´¶¾ð¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö서운하다¡Ê¥½¥¦¥Ê¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö서운하다¡Ê¥½¥¦¥Ê¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤¬¤¢¤ë´¶¾ð¤òÉ½¤¹¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö서운하다¡Ê¥½¥¦¥Ê¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¡¢Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¡¢»ÄÇ°¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö서운하다¡Ê¥½¥¦¥Ê¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¯¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Ã¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¼ä¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù