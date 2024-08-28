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気象台は、午後6時15分に、暴風警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表

南部、五島では、29日未明から暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼過ぎ
　風向　北東
・外海
　最大風速　30m/s

■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■五島市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・外海
　最大風速　25m/s

■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■小値賀町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■新上五島町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s