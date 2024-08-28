【暴風警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表
気象台は、午後6時15分に、暴風警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表
南部、五島では、29日未明から暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼過ぎ
風向 北東
・外海
最大風速 30m/s
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■五島市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・外海
最大風速 25m/s
■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■小値賀町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■新上五島町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s