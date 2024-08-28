■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 144.55／144.56 1.1156／1.1157 161.27／161.28

ＮＹ午後５時 143.94／143.97 1.1184／1.1185 161.00／161.03

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の１４４円半ばで推移している。売られ過ぎた反動で買い戻されたほか、実需の買いに支えられ、強含んだ。買い一巡後は、米国時間に発表されるエヌビディア決算の内容を見極めようと様子見姿勢が強まった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38371.76 83.14 38221.38 38,141.49─38,399.91

ＴＯＰＩＸ 2692.12 11.32 2675.22 2,671.08─2,692.12

プライム指数 1385.54 5.87 1377.21 1,374.75─1,385.54

スタンダード指数 1243.26 -5.46 1248.34 1,240.99─1,248.50

グロース指数 848.70 -17.89 863.43 845.76─863.75

グロース250指数 664.64 -15.66 677.26 661.80─677.51

東証出来高(万株) 137271 東証売買代金(億円) 32680.74

東京株式市場で日経平均は、前営業日比８３円１４銭高の３万８３７１円７６銭と２日続伸して取引を終えた。米エヌビディアの決算発表を控えて様子見姿勢が強まり、方向感を欠いた。商いは薄く、売買代金は今年３番目の少なさだった。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが６００銘柄（３６％）、値下がりは９８９銘柄（６０％）、変わらずは５７銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.227

ユーロ円金先（24年9月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．２２７％になった。前営業日（０．２２７％）から横ばい。「引き続きビッドサイドの調達ニーズはしっかりだった」（国内金融機関）との声が聞かれた。

＜円債市場＞

国債先物・24年9月限 144.64 (-0.12)

安値─高値 144.60─144.80

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.890％ (+0.015)

安値─高値 0.890─0.885％

国債先物中心限月９月限は前営業日比１２銭安の１４４円６４銭と続落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ上昇の０．８９０％。注目された日銀の氷見野良三副総裁の発言機会は波乱なく通過した。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.55─0.45

3年物 0.61─0.51

4年物 0.65─0.55

5年物 0.70─0.60

7年物 0.81─0.71

10年物 1.01─0.91