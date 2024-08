NOWADAYS、タイトル曲「Why Not？」MV公開！ダイナミックなパフォーマンス

NOWADAYSがトレンディでキッチュな魅力で帰ってきた。彼らは8月27日午後6時、2ndシングル「NOWHERE」を発売し、タイトル曲「Why Not?」を公開した。「NOWHERE」は4月に発売した1stシングル「NOWADAYS」以来、約4ヶ月ぶりに披露するシングルで、愛を通じて感じる多彩な感情の変化を込めた。タイトル曲「Why Not?」はファンキーなブラスソースが魅力的なヒップホップダンスナンバーで、彼らの自由で強烈な魅力を余すところなく披露した。

「秘密ではない 秘密のふり Lookin' 僕のプロフィール写真 Pretty Girl 嘘はつけない 僕が ‘I' 信じられない 親友 とんでもない 何 Blah Blah Blah 強がりだった君は故障した 息もできないだろう Look at that wow ただ Fun going」「認めて もうCrazy, please stop too call もっと言っても口が痛いだけだろう(君は分かるかな)もうちょっと信じてくれる (That's right)構わない Give it up 信じるな Na na na na Ah」歌詞の中では、夢見てきた理想のタイプと恋に落ちた少年と、彼をからかう友人たちの姿が愉快に描かれた。「狂って飛び上がりそう どうしよう Dda-ra-da-ra、狂って飛び上がりそう どうしよう Hola hola Na na na na na na」と繰り返されるサビがクセになる。ミュージックビデオでは、華やかなアクセサリーと衣装でキッチュな雰囲気を誇るメンバーのイメージチェンジした姿が目を引く。彼らはダイナミックでヒップなパフォーマンスで一気に視線を奪った。「NOWHERE」にはタイトル曲「Why Not?」と、「Heart vs Head」「Troublesome」の全3曲が収録された。