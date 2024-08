秦 基博が、初のコラボレーションアルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』を11月20日にリリース。あわせて、参加アーティスト第1弾が発表された。

今回新録となる楽曲には、昨年の2マンライブハウスツアー『HATA EXPO Livehouse Circuit 2023』で共演したsumika、秦が初めて買った洋楽CDで音楽的ルーツだと公言するリサ・ローブ、かねてより秦の楽曲のカバーをラジオにて披露しており、1stアルバム『TWO MOON』は近年で秦が一番聴きこんだアルバムだというTOMOOの3組が参加することが決定。

また、過去に発表された既発曲からも、back numberと小林武史とのコラボ曲「reunion」をはじめ、KAN、土岐麻子、ストレイテナーといった秦ゆかりのアーティストとの共作曲が収録されることが決まっている。

今作はCDのみの通常盤、レコーディングドキュメントなどが収録予定のBlu-ray付き初回限定盤、スペシャルTシャツも付いたHome Ground(ファンクラブ)限定盤の全3形態でのリリースとなる。さらなる参加アーティストも追って発表されるとのこと。

さらに、sumikaとの新曲「ハローサーリアル」が9月4日に先行配信されることも発表。本日8月28日深夜24時放送のJ-WAVEレギュラー番組『SPARK』にていち早くオンエアされる。

<新録曲参加の各アーティストコメント>

・sumika

敬愛する秦 基博さんとコラボレーションをさせて頂きました。「こんな夢なら醒めないで」と思うような超現実。夢うつつの中から生まれたこの楽曲が、聴いてくださった方の夢見る力に寄り添えますように。

・TOMOO

秦さんの曲を聴きながら毎朝歩いた忘れがたい緑の季節があって、今日まで繋がり、今までとこれから、重なる風景を見つめながら歌わせていただきました。いつまでも信じられない嬉しさが込み上げます。ありがとうございました!

・リサ・ローブ

"Working with Hata was a truly special experience. We began writing 'Into the Blue' from different continents, holding many creative sessions over Zoom. After months of collaboration, we finally came together in Tokyo to record at a studio there.Although we initially met and connected over Zoom while I was promoting my 'A Simple Trick' album, it was our shared passion for music that made this collaboration so meaningful. I greatly admire Hata’s melodies, voice, and incredible guitar playing." - Lisa Loeb

秦さんとのコラボレーションは本当に素敵な経験になりました。それぞれが別々の大陸に居ながら「Into the Blue」を一緒に書き始めて、何度もZoomでクリエイティヴなセッションを繰り返し、数ヶ月後にはいよいよ東京に集まり一緒にスタジオに入ってレコーディングをしました。私たちの最初の出会いもZoomでの対談で、私が「A Simple Trick」のプロモーションをしている時期でしたが、その時に共有したお互いの音楽に対するパッションが今回のコラボレーションへと繋げてくれた事は、この曲をさらに意味のあるものにしてくれました。彼の書くメロディや歌声、ギターの素晴らしい演奏力を心から尊敬しています。

(文=リアルサウンド編集部)