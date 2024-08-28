½µËö¥µ¥Ã¥«ーÎ¹¤ÇÉã»Ò¤Î°¦¤¬¿¼¤Þ¤ë¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤È¥Ñ¥Ñ¡¢ÌóÂ«¤Î½µËö¡ÙÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡11·î15Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤È¥Ñ¥Ñ¡¢ÌóÂ«¤Î½µËö¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Â©»Ò¤ÈÉã¿Æ¤Î¡È½µËöÃÆ´Ý¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½ä¤ê¡É¡¡¥É¥¤¥Ä±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤È¥Ñ¥Ñ¡¢ÌóÂ«¤Î½µËö¡Ù11·î¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«ÊÄ¾É¤Î10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢½µËöÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÇò¥Ð¥é¤Îµ§¤ê¥¾¥Õ¥£ー¡¦¥·¥ç¥ë¡¢ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡Ù¤ÇÂè55²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¶ä·§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î´ñÀ× ±³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥íー¥Æ¥à¥ó¥È¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡10ºÐ¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÈËå¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤Î¥µ¥Ã¥«ー¹¥¤¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê´¶À¤ò»ý¤Á¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«ÊÄ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¸³è¤ËÆÈ¼«¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç56¥Áー¥à¤¼¤ó¤Ö¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¹¥¤¤Ê¥Áー¥à¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤ä¤ê¤¯ ¤ê¤·¤Æ¥É¥¤¥ÄÃæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò½ä¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¤Î½µËö¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¥Áー¥àÁª¤Ó¤Î¥ëー¥ë¤Ï8¤Ä¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥·¥åー¥º¡¢¹¹ð¤¬¹µ¤¨¤á¡¢¥Í¥ª¥Ê¥Á¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ï¶Ø»ß¡¢»ÄÇ°¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¶Ø»ß¡¢´Ä¶¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î½Å»ë¡¢Áª¼ê¤¬±ß¿Ø¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿ä¤·¥Áー¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Éã¿Æ¤Î¥ß¥ë¥³Ìò¤ò¡Ø100Æü´Ö¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Àー¥ô¥£¥È¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¤¬±é¤¸¡¢Æñ¤·¤¤¥¸¥§¥¤¥½¥óÌò¤Ç¥»¥·¥ê¥ª¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¡¢Éã»Ò¤ÎÎ¹¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ëºÊÌò¤Ç¥¢¥¤¥ê¥ó¡¦¥Æ¥¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¥É¥¤¥ÄÈÇ¤òÆ§½±¤·¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿²Å¾¤¬¤ëÉã»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ä¤·¥Áー¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÊú¤¤Ï¤¸¤á¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î»ëÀþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ø¤ÈÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥³¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÉã»Ò¤¬Ë¬¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë